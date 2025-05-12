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Буддийский праздник Весак в Малайзии (2025 г.) Буддийский праздник Весак в Малайзии (2025 г.)  (ANSA)
Ватикан

Ватикан поздравил буддистов с праздником Весак

По случаю главного буддийского праздника Весак Департамент по межрелигиозному диалогу направил поздравительное послание буддистским общинам мира, подчеркнув стремление продолжать путь взаимного уважения и сотрудничества.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

В послании отмечается духовная значимость буддийского праздника, который в этом году совпадает с католическим Юбилеем – благодатным временем духовного обновления и примирения. Ватиканский департамент напоминает о 60-летии декларации II Ватиканского собора Nostra Aetate, которая заложила основы для диалога с мировыми религиями и подтвердила признание Церковью «всего истинного и святого» в других традициях. Особо цитируется её оценка буддизма как пути, в котором важны благочестивость и упование человека, принимающего помощь свыше.

«Это стремление к истинному освобождению находит глубокий отклик в нашем общем поиске истины и полноты жизни».

Перед лицом конфликтов, страданий, несправедливости и разногласий религиозные традиции способны – через диалог – предложить «конкретные действия ради мира, справедливости и достоинства всех», отвечая на вызовы нашего времени, подчёркивается в документе.

12 мая 2025, 13:39
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