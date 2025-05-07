В Риме состоится Юбилей духовых оркестров

10 и 11 мая Рим примет участников Юбилея народного исполнительского искусства и духовых оркестров. Праздник, организованный Департаментом евангелизации в рамках Святого 2025 года, объединит более 13 тысяч музыкантов и артистов из более чем 90 стран мира.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В мероприятии примут участие коллективы самых разных форматов – от военных и институциональных ансамблей до школьных, студенческих, фольклорных, спортивных и любительских духовых оркестров. Будет также представлен широкий спектр эстрадного искусства. В основном приедут группы из Италии, но также из США, Мальты, Польши, Испании, Франции, Германии, Великобритании, Бразилии, Мексики, Австралии и Аргентины.

Юбилейные торжества начнутся в субботу утром с паломничества к Святым вратам Ватиканской базилики. В течение дня участники пройдут по маршрутам, подготовленным специально для этого церковного события. Вечером Рим превратится в огромную сцену под открытым небом: более 100 оркестров выступят на 31 площади в историческим центре города. Концерты будут открыты для всех желающих.

Важным моментом празднования станет торжественная Месса на площади Кавур, которую в воскресенье возглавит архиепископ Рино Физикелла, префект Департамента евангелизации, ответственный за подготовку Юбилея 2025 года. После богослужения артисты со своими инструментами и в характерных костюмах направятся в процессии к площади Св. Петра, по пути исполняя избранные произведения, сообщается в коммюнике Департамента евангелизации.