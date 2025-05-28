Св. Престол призывает к миру в Газе и Украине

«То, что происходит в Газе, недопустимо»: в интервью главному редактору Радио Ватикана / Vatican New Андреа Торниелли госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин призвал к прекращению насилия на Святой Земле. Международное гуманитарное право, подчеркнул иерарх, должно соблюдаться всегда и для всех. В беседе была затронута тема войны в Украине и начало понтификата Льва XIV.

Андреа Торниелли

Ужасающие кадры из Газы, антисемитское нападение в Вашингтоне, предположения о мирном саммите по Украине и первые шаги понтификата Льва XIV: в беседе с ватиканскими СМИ кардинал Паролин прокомментировал злободневные темы современности.

Ваше Высокопреосвященство, в Газе дети умирают от голода, люди изнемогают, бомбы падают на школы и больницы. Кажется, никто не намерен остановить бомбардировки…

То, что происходит в Газе, недопустимо. Международное гуманитарное право должно действовать всегда и для всех. Мы призываем к немедленному прекращению бомбардировок и к доступу гуманитарной помощи населению: я считаю, что международное сообщество должно сделать всё возможное, чтобы положить конец этой трагедии. В то же время мы решительно повторяем призыв к ХАМАС немедленно освободить всех оставшихся в заложниках и вернуть тела погибших после варварской атаки 7 октября 2023 года на Израиль.

Как вы отреагировали на недавнее нападение в Вашингтоне, в результате которого погибли два сотрудника посольства Израиля?

Это меня глубоко потрясло. Как и 7 октября, это были невинные жертвы – к тому же, люди, посвятившие себя миру и гуманитарной деятельности. Мы обязаны быть бдительными, чтобы раковая опухоль антисемитизма, никогда до конца не изжитая, не подняла вновь голову.

В последние дни, после малоуспешной встречи в Стамбуле, обсуждалась возможность новых переговоров в Ватикане, хотя с российской стороны последовал отказ. Можете ли Вы рассказать, что происходит в этом отношении?

Папа Лев выразил полную готовность Святейшего Престола принять возможные переговоры, предоставив нейтральную и безопасную площадку. Речь не шла о посредничестве, поскольку посредничество предполагает запрос обеих сторон. В данном случае было лишь публичное предложение о готовности принять возможную встречу. Сейчас обсуждаются и другие возможные места, такие как Женева. В любом случае, не так важно, где пройдут переговоры между Россией и Украиной, которых все мы ожидаем. Действительно важно, чтобы эти переговоры наконец начались, потому что необходимо немедленно остановить войну. Прежде всего, нужно срочное перемирие, чтобы положить конец разрушениям, уничтожению городов, гибели мирных жителей. Затем столь же неотложной задачей станет достижение стабильного, справедливого и прочного мира, принятого и согласованного обеими сторонами.

С первых же слов после избрания слово «мир» зазвучало в устах нового Папы Римского…

Да, Лев XIV решительно продолжает линию своих предшественников. Меня поразило, что в своём первом обращении по случаю молитвы «Царица Небесная» с центральной лоджии Ватиканской базилики – откуда Папа Франциск в последний раз благословил верующих, говоря о мире и разоружении – Папа Лев повторил слова св. Павла VI в ООН: «Пусть больше никогда не будет войны!». Папа Римский и весь Святейший Престол стремятся созидать мир и поддерживать любое начинание, направленное на диалог и переговоры.

Некоторые говорят о новом «протагонизме» Ватикана на международной арене…

Я бы скорее сослался на глубокие слова Льва XIV из его проповедей на Мессе с кардиналами в Сикстинской часовне и на Мессе начала понтификата: мы должны умаляться, ибо главное действующее лицо – Христос. Христиане не могут считать себя выше других, но скорее призваны быть «малой закваской в тесте», свидетельствуя о любви, единстве и мире. Вот почему, вместо разговора о «протагонизме», я бы предпочел включить дипломатические инициативы в этот контекст служения миру и братству.

На встрече с журналистами Папа Лев призвал к «иной коммуникации». Существует ли также «война слов»?

Журналисты и, в более широком плане, коммуникаторы выполняют ценную задачу, особенно в условиях войны. Папа Римский призвал к коммуникации, которая «не облекается в агрессивные слова» и «никогда не отделяет поиск истины от любви, с которой мы должны смиренно её искать». Слова могут стать орудием войны или же инструментом взаимопонимания, помочь вести диалог, признавать друг друга братьями. Мир начинается с каждого из нас, и мы призваны строить его, начиная с общения с другими. Как подчеркнул Папа Лев, необходимо «отвергнуть парадигму войны», также в коммуникации.

Говоря о поиске истины: в последние времена Папы Франциска и в дни, предшествовавшие конклаву, звучали комментарии о действиях в прошлом различных глав департаментов Римской Курии в отношении полученных ими сообщений о случаях злоупотреблений. Были ли они проанализированы?

Что касается комментариев и слухов о действиях некоторых глав департаментов Римской Курии в отношении сообщений о случаях злоупотреблений в то время, когда они были епархиальными епископами, то компетентные органы провели проверки на основе объективных данных и документов. Было установлено, что дела рассматривались ad normam iuris, то есть в соответствии с нормами действующего права, и передавались тогдашними епархиальными епископами в соответствующий департамент для рассмотрения и оценки обвинений. Проверки, проведенные уполномоченными органами, окончательно не выявили никаких нарушений в действиях епархиальных епископов.

Новый Папа, приняв имя Лев, продолжает линию Папы времён «Rerum Novarum»: в конце XIX века была промышленная революция, сегодня мы живем во время цифровой революции и вызовов, поставленных искусственным интеллектом. Как на них ответить?

Мы ожидаем размышлений, которые Преемник Петра захочет сделать по этому поводу. Я считаю, правильный подход – ни в слепом принятии, ни в демонизации. Всё более сложные и эффективные возможности технологии должны оставаться инструментами и всегда использоваться во благо. Но нельзя забывать, что решения о жизни и смерти человека не могут быть делегированы машине. Необходимо бдительно следить за тем, чтобы цифровые инструменты, включая искусственный интеллект, не превращались – как, увы, уже случается – в орудие влияния на общественное мнение с помощью фейковых сообщений. Лев XIV, вспоминая заключённых журналистов, говорил о мужестве «тех, кто защищает достоинство, справедливость и право народов на получение информации, потому что только информированные народы могут делать свободный выбор».

