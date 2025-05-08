Что же происходит в Сикстинской капелле после того, как глава Отдела богослужений Святейшего Отца произнес знаменитую формулу Extra omnes – «Все изыдите!»?

Ольга Сакун - Град Ватикан

Вместе с кардиналами-избирателями в часовне остался проповедник, который обратился к кардиналам с тремя наставлениями: о серьезности возложенной на них задачи, о необходимости чистых намерений в процессе избрания и об усилиях по распознаванию воли Божьей и блага Церкви. После этих наставлений проповедник также покинул капеллу, вход в которую охраняют швейцарские гвардейцы.

Каждое голосование кардиналов открывает и закрывает молитва, которая является одним из важнейших моментов обряда конклава. Перед тем как положить свой листок в урну, каждый кардинал произносит следующие слова: «Призываю в свидетели Христа Господа, Который будет меня судить: я выбираю того, кто, по моему суждению, должен быть избран согласно Богу».