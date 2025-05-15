Паролин: в Стамбуле может начаться путь к миру

14 мая кардинал Паролин выразил надежду, что предстоящие прямые переговоры в Стамбуле между президентами Украины и России станут «серьёзной отправной точкой» для прекращения войны.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Отвечая на вопросы журналистов на полях конференции об Украине в Папском Григорианском университете, госсекретарь подчеркнул: «Мы надеемся, что там будут развязаны узлы, которые до сих пор мешают миру». Святейший Престол по-прежнему открыт для предоставления пространства для встреч и диалога. «Говорить о посредничестве – это слишком, но, по крайней мере, можно содействовать встречам», – отметил кардинал, подчёркивая при этом, что Ватикан не желает «вмешиваться в другие текущие начинания».

Комментируя приглашение президента Зеленского, сделанное в ходе телефонного разговора президента с Папой в понедельник, кардинал назвал гипотезу визита в Украину на данный момент преждевременной. Тем не менее он выразил уверенность, что Папа будет «неизменно призывать к прекращению войны, как уже неоднократно делал с начала понтификата».

Вопрос возвращения украинских детей, депортированных в Россию, остаётся в числе приоритетных. Иерарх напомнил, что механизм репатриации, инициированный миссией кардинала Дзуппи, продолжает действовать. Он включает в себя обмен именами через нунциатуры, проверку информации и возвращение детей к родным. Важно, чтобы они постепенно возвращались в свои семьи, подчеркнул Паролин.

По словам госсекретаря, линия Святейшего Престола в отношении Ближнего Востока также остаётся неизменной: призыв к прекращению огня в Газе, освобождению заложников и гуманитарной помощи. Он добавил, что обеспокоенность исходом христиан с Ближнего Востока стала предметом обсуждения на конгрегациях кардиналов перед конклавом.

Отвечая на вопросы о новом Папе, Паролин назвал его «человеком мира, который хочет мира, созидая мосты» и отметил позитивные отклики, вызванные его первыми словами и жестами. В качестве возможного направления первой апостольской поездки Льва XIV кардинал назвал Никею, где вскоре будет отмечаться 1700-летие Первого вселенского собора – «важный момент для Католической Церкви и для экуменизма».