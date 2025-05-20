Паролин в ООН: Лев XIV призывает к дипломатии встречи

19 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся приём по случаю избрания Папы Льва XIV. В своём выступлении госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин подчеркнул: новый Епископ Рима призывает к дипломатии встречи – пути диалога, взаимного слушания и стремления к миру.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам кардинала, под руководством Льва XIV Святейший Престол намерен и впредь сотрудничать с международным сообществом «ради защиты человеческого достоинства, поддержки уязвимых и наведения мостов там, где может восторжествовать недоверие». С первых дней понтификата Папа Римский демонстрирует решимость быть зодчим мира, подчеркивая необходимость встреч, диалога и переговоров.

«Быть сеятелями мира, который останется в истории, а не теми, кто пожинает жертвы»: этот призыв Святейшего Отца обращён ко всем, кто ищет более справедливого и солидарного мира. Перед лицом глобальных вызовов – от климатических изменений, конфликтов, разногласий до феномена миграции и искусственного интеллекта, – Папа приглашает к дипломатии, в центре которой стоят смирение, сострадание и общее благо, подчеркнул госсекретарь.

Святейший Престол подтверждает свою поддержку миссии ООН как пространства, где народы могут быть услышаны, а государства – искать решения сложнейших проблем человечества. Кардинал Паролин заверил, что Ватикан и далее будет вносить вклад в дело мира и целостного развития, предлагая «свой нравственный голос в защиту бедных и нуждающихся».