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Главная страница обновлённого официального портала Святейшего Престола Главная страница обновлённого официального портала Святейшего Престола 
Ватикан

Новый дизайн официального сайта Святейшего Престола

29 мая Департамент коммуникации представил обновлённую версию официального интернет-портала Святейшего Престола – vatican.va. Новый дизайн делает Учительство Церкви более доступными для широкой аудитории.

Vatican News

В коммюнике ватиканского ведомства подчёркивается, что обновлённая главная страница облегчает навигацию по документам Папы Льва XIV и его предшественников. Речь идёт о результатах масштабной редакционной и технической работы, проходившей поэтапно. Её цель – перенести богатое наследие сайта, действующего с декабря 1995 года, в современный формат.

Чтобы портал был действительно удобным для всех, над ним работали и продолжают работать команды с разными навыками: редакционная группа, ответственная за размещение официальных документов и обеспечение доступности контента, а также техническая команда департамента, разработавшая архитектуру обновлённого сайта. Именно они воплотили проект перуанского дизайнера Хуана Карлоса Ито (TMB_Lab), участника первой группы образовательной программы Faith Communication in the Digital World.

«Проект должен воплотить объятия Церкви в цифровом пространстве, – пояснил Хуан Карлос, делясь источником вдохновения при разработке нового макета. – Это было первое, о чём я подумал, узнав о намерении обновить официальный сайт Святейшего Престола. Я следовал духу и форме площади Святого Петра, созданной Бернини: Церковь с распростёртыми объятиями, доступная каждому, обновлённая, более понятная, открытая и современная Церковь. Цветовая палитра сайта навеяна лазурью римского неба, что прекрасно сочетается с тёплыми оттенками травертина. Небо и земля, камень и глубина. Золотые акценты символизируют божественное, светло-серые и белые тона придают страницам лёгкость и внутреннее сияние. На главной странице размещены крупные и выразительные фотографии: они показывают живую Церковь, находящуюся в постоянном движении», – подчёркивает дизайнер.

29 мая 2025, 13:18
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