Нет перевооружению, да – соблюдению гуманитарного права

От выступления Святейшего Престола при ООН до слов Папы Льва: нужны конкретные и неотложные шаги для защиты гражданских лиц в вооружённых конфликтах и для разоружения мира.

«Святейший Престол считает главным положить конец применению неизбирательного оружия, противопехотных мин и кассетных боеприпасов, а также прекратить использование взрывного оружия в населённых пунктах. Наряду с прекращением производства и накопления вооружений это станет конкретным и неотложным шагом к надёжной защите мирного населения» в вооружённых конфликтах. Об этом заявил архиепископ Габриеле Качча, постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН, выступая 22 мая на открытых дебатах Совета Безопасности по вопросу защиты гражданских лиц.

«Святейший Престол, – заявил архиепископ, – глубоко обеспокоен ростом и интенсивностью вооружённых конфликтов во всём мире, причиняющих глубокие и несоразмерные страдания гражданскому населению, и подчёркивает неотложную необходимость строгого соблюдения международного гуманитарного права, в первую очередь Женевских конвенций и их Дополнительных протоколов».

Правда и злободневность этих слов очевидны для всех: трагедия в Газе в ущерб всему гражданскому населению не имеет оправданий. Равно как не могут найти никакого оправдания обстрел гражданского населения в Украине и нападения в других частях света, где ведутся многочисленные «забытые» войны.

«Преднамеренные атаки на гражданских лиц, в том числе на женщин, детей и гуманитарных работников; разрушение жизненно важных объектов инфраструктуры – больниц, школ, культовых сооружений; отказ в гуманитарном доступе к тем, кто отчаянно нуждается в помощи, – всё это вызывает глубокую тревогу, – подчеркнул архиепископ Качча в ООН. – Эти нарушения являются огромной человеческой трагедией и серьёзным посягательством на основы международной безопасности».

23 мая Папа Лев XIV встречался с главами Комиссии епископатов Евросоюза (COMECE). Официальных выступлений не было, однако участвовавшие прелаты процитировали опасения Святейшего Отца о том, что «повышенное внимание к расходам на вооружение скажется на поддержке самых нуждающихся и уязвимых».

19 мая, принимая в Ватикане делегатов христианских Церквей, общин и других религий, Папа Лев сказал: «В мире, израненном насилием и конфликтами, каждая из представленных здесь общин вносит свою долю мудрости, сострадания и заботы о благе человечества и общем доме. Я убеждён, что если мы будем едины и свободны от идеологических и политических влияний, то сможем с силой сказать “нет” войне и “да” миру, “нет” гонке вооружений и “да” разоружению, “нет” экономике, которая обедняет народы и Землю, и “да” целостному развитию».

Эти слова важно помнить и повторять сегодня, в десятую годовщину социальной энциклики Laudato si’, в то время как стремительное перевооружение мира отнимает ресурсы, столь необходимые для борьбы с голодом и нищетой.

Андреа Торниелли