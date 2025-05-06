Кардиналы уничтожили перстень рыбака и выступили с воззванием

Во время последней перед конклавом, XII Всеобщей конгрегации кардиналы выступили с воззванием об Украине и других регионах, раздираемых войнами и конфликтами.

Ольга Сакун - Град Ватикан

С прискорбием констатировав отсутствие прогресса в восстановлении мира посреди конфликтов, охватывающих Украину, Ближний Восток и многие другие регионы, и отметив «усиление атак в особенности в ущерб гражданскому населению», кардиналы, собравшиеся на всеобщей конгрегации, обратились с воззванием ко всем вовлеченным в эти конфликты сторонам: как можно скорее достичь окончательного прекращения огня и приступить к переговорам «без предварительных условий и дальнейших промедлений» о долгожданном мире для народов, страдающих от войн, и для всего человечества.

«Мы приглашаем всех верных усилить молитву к Господу о справедливом и продолжительном мире», - завершают кардиналы свое воззвание.

Среди тем, которые были затронуты в 26 докладах кардиналов, - реформы Папы Франциска, которые следует продвигать и далее: законодательство о злоупотреблениях, экономические аспекты, Римская Курия, синодальность, труд во имя мира и забота о творении.

Продолжая размышления о характеристиках нового Папы, которого им предстоит избрать в ближайшее время, иерархи подчеркнули, что во времена войн, насилия и поляризации мы нуждаемся в таком вселенском пастыре, который бы олицетворял милосердие, синодальность и надежду.

Затем речь шла о власти Папы в контексте канонического права, о разделениях в Церкви и об осуществлении кардинальского призвания. Была отмечена необходимость устраивать совещания Коллегии кардиналов по случаю назначений новых кардиналов.

Среди других тем, затронутых иерархами, были Таинства христианского приобщения и христианское воспитание как аспекты миссионерства, память о свидетельстве мучеников веры там, где ограничена религиозная свобода, и тема климатических изменений. Среди других вопросов, затронутых в докладах, - дата празднования Пасхи, Никейский собор и экуменический диалог.

Аннулирование перстня и печати

Во время этой последней Всеобщей конгрегации перед конклавом были уничтожены, в соответствии с каноническими нормами, Перстень рыбака и свинцовая печать Папа Франциска.

7 мая состоится Месса pro eligendo Pontifice: на ней будет возноситься вселенская молитва в особенности о кардиналах, на которых возложена эта историческая задача. В 15 часов 45 минут кардиналы выйдут из Дома Святой Марфы и затем соберутся в Сикстинской капелле: это будет торжественное начало конклава.

Начиная с четверга распорядок дня кардиналов-выборщиков предусматривает утреннюю Мессу и литургию Утренней хвалы в часовне Павла III, затем литургию Дневного часа; за ней последуют голосования. В 12.30 кардиналы будут возвращаться в Дом Святой Марфы на обед – до 15.45. Следующее голосование начинается в 16.30. Возвращение в Дом Святой Марфы предусмотрено в 19 часов 30 минут.

В эти дни взоры всего мира будут обращены на дымоход, установленный на крыше Сикстинской капеллы. Дым (черный или белый) будет подниматься около 12 и 19 часов, и только в случае успешного исхода – избрания нового Папы Римского – исхождение белого дыма возможно также около 10.30 и 17.30.