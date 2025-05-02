Кардиналы обсудили темы братства и синодальности

Утром 2 мая в Ватикане состоялась VIII Всеобщая конгрегация Коллегии кардиналов, участие в которой приняли более 180 иерархов, в том числе свыше 120 избирателей. Некоторые кардиналы, прибывшие в последние дни, принесли присягу во время перерыва. В ходе сессии прозвучало 25 выступлений.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам главы пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, в центре размышлений иерархов была тема евангелизации – сердцевина понтификата Папы Франциска. Много говорилось о Церкви как братской общине, призванной к благовестию, и об ответственности за передачу Евангелия особенно молодым поколениям.

Кардиналы беседовали о положении Восточных Церквей, которые, несмотря на страдания, хранят свидетельство веры. Обсуждались пути плодотворной евангелизации на всех уровнях – от церковного прихода до Римской Курии. Иерархи подчеркнули значение литургии, канонического права и Евхаристии как источника миссии. Кроме того, была отмечена важность христианского свидетельства и церковного единства в свете слов Иисуса: «По тому узна́ют все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13,35).

На конгрегации была затронута и болезненная тема: угроза подлинному свидетельству, порождённая сексуальными злоупотреблениями и финансовыми скандалами. Особое внимание было уделено синодальности в соотношении с коллегиальностью, миссионерством и вызовами секуляризма. Участники встречи подчеркнули важность целостного взглядя на недавнюю историю Церкви – через преемственность между понтификатами Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска.

В ходе брифинга Маттео Бруни решительно опроверг слухи о недомогании кардинала Паролина, а также о вмешательстве медицинских служб.

В конклаве не будут участвовать два кардинала-избирателя: Антонио Каньисарес Льовера, архиепископ Валенсии на покое, и Джон Нджуэ, архиепископ на покое Найроби (Кения). На данный момент четверо избирателей ещё не прибыли в Рим.

Нет также окончательного подтверждения участия кардинала Винко Пульича, архиепископа Сараево на покое. Ранее кардинал сообщал, что сможет присутствовать, если его будут сопровождать, но голосовать он намерен из Дома Святой Марфы. По его словам, он прибудет в Рим 3 мая.

Сикстинская часовня закрыта для туристов. В эти дни сотрудники готовят помещение: настраивают акустику, обустраивают пол и выполняют другие работы. В отличие от заседаний накануне конклава в Сикстинской часовне не будет синхронного перевода: церемония, включая присягу кардиналов, будет проходить на латыни.

После процессии в часовню иерархи принесут присягу, затем кардинал Канталамесса произнесёт проповедь и начнётся первое голосование.

Дымоход над Сикстинской часовней был установлен уже 2 мая, сообщил директор Зала печати Ватикана.