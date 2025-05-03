IX Всеобщая конгрегация: продолжить начатое Папой Франциском

Ольга Сакун - Град Ватикан

После молебна и очередной жеребьевки, определившей ассистентов камерленго, кардиналы продолжили обсуждение тем, которые призваны стать основой для духовного распознавания на приближающемся конклаве.

Всего прозвучало 26 докладов. Среди прочих были затронуты вопросы сотрудничества и солидарности между Церквами, роли Римской Курии в отношении Папы Римского; служения Церкви и Папы в деле мира. Кардиналы обсудили двойную задачу Церкви - единство внутри Церкви и братство в мире, - с признательностью упомянув о процессах, начатых Папой Франциском, которые предстоит продвигать дальше.

Иерархи выразили надежду, что новый Папа Римский будет пророком, а Церковь не закроется внутри Горницы, но выйдет наружу, чтобы нести свет миру, отчаянно нуждающемуся в надежде.

Декан Коллегии кардиналов напомнил, что в течение всего мая в соборе Святого Петра по субботам в 21 час возносится молитва Розария.

Следующие Всеобщие конгрегации состоятся в понедельник 5 мая: одна пройдет утром, а вторая – во второй половине дня.