Внимание: фейк! ИИ и фейковые новости о Папе

В соцсетях растет число фейковых текстов и даже видео, приписываемых Папе Римскому: как проверить подлинность информации?

Ольга Сакун - Град Ватикан

Один из самых «громких» случаев – это 36-минутный видеоролик, в котором Папа Лев XIV якобы обращается с речью к Ибрагиму Траоре, исполняющему обязанности президента Буркина-Фасо. «Сын африканской земли, защитник своего народа, да умножатся для вас благодать и мир через мудрость, мужество и истину», - говорится, в частности, в этой «речи» Папы на английском языке, искусно сгенерированной с помощью ИИ. Авторы использовали технику морфинга, наложив текст на видеозапись аудиенции Папы Льва XIV журналистам, проходившей 12 мая. Видеообращение кажется весьма правдоподобным, заставляя зрителей думать, что Святейший Отец адресовал целую публичную речь Ибрагиму Траоре в ответ на его письмо. В самом деле, Папа якобы упоминает об этом письме, которое, говорится в фейковом видео, он прочитал «много раз», почувствовав в этом послании «справедливый крик целого континента, так долго мучимого двойным лезвием оставленности и эксплуатации».

Как же определить, является ли подлинной подобная информация?

Во-первых, необходимо обратить внимание на то, указан ли источник. Если в качестве источника указано другое СМИ, в свою очередь не сославшееся на первоисточник, то следует сверить информацию со средствами массовой информации Святейшего Престола. Все речи, послания и тексты Льва XIV полностью публикуются на официальном сайте Ватикана. Что касается других новостей о его деятельности, а также его видеопосланий, то с ними можно ознакомиться на официальном мультимедийном портале Св. Престола Vatican News - Радио Ватикана и на сайте ватиканской газеты «Оссерваторе Романо».