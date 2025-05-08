Бруни: первые слова Папы – мир, диалог и забота о человеке

После выхода новоизбранного Папы Римского на балкон собора Св. Петра прозвучали его первые слова – слова мира, «безоружного и обезоруживающего».

Vatican News

Как отметил директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни на брифинге для журналистов, послание Папы Льва XIV отсылает к первым словам воскресшего Христа после Пасхи. В этих словах – та же сила мира, что прозвучала и в последнем пасхальном благословении Папы Франциска: «Бог любит нас, любит каждого, и зло не восторжествует».

В центре краткого обращения нового Епископа Рима, отметил Бруни, оказался призыв к диалогу. Имя, которое он избрал, – Лев XIV, – ясно указывает на преемственность с Львом XIII, автором энциклики Rerum novarum, положившей начало социальной доктрине Церкви. Это неслучайный выбор имени: знак внимания к людям труда, особенно в эпоху новых вызовов, таких как искусственный интеллект.

9 мая в Сикстинской капелле состоится первая Месса нового Папы с участием кардиналов. Начало в 11 часов, предусмотрена прямая трансляция. В воскресенье в полдень Папа Лев XIV возглавит богородичную молитву Regina Caeli с центральной лоджии базилики Святого Петра. Утром 12 мая в Зале Павла VI состоится встреча Святейшего Отца с представителями СМИ, сообщил глава Зала печати Ватикана.