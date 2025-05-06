Бруни: «Многие ожидают пастыря, близкого к людям»

Утром 5 мая в Ватикане состоялась X Всеобщая конгрегация кардиналов, собравшая 179 участников, в том числе 132 избирателей.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В ходе заседания прозвучало 26 выступлений, охватывавших широкий круг тем: передачу веры, сохранение единства, деятельность Caritas в защите бедных и уязвимых, миссию Церкви в условиях глобальных конфликтов и фрагментированного мира. Среди озвученных тревог – обеспокоенность по поводу разделений внутри Церкви.

«Многие ожидают пастыря, близкого к людям, который откроет двери к общению в мире, переживающем кризис глобального порядка», – отметил директор ватиканской пресс-службы Маттео Бруни.

На конгрегации поднимались вопросы канонического права, роли Государства Града Ватикан, пастырского служения и богословских ориентиров, заданных документами Второго Ватиканского собора. Особое внимание было уделено догматической конституции Dei Verbum, напоминающей, что Слово Божие есть пища для Народа Божьего. Обсуждалось участие женщин в жизни Церкви в контексте синодальности, а также роль семьи, воспитание детей, темы призвания и экологической ответственности. Кардиналы вспоминали молитву Папы Франциска на пустой площади Св. Петра во время пандемии – как символ надежды в период всеобщего страха и неопределённости.

К утру среды 7 мая иерархи должны заселиться в отведённые им апартаменты в Доме Святой Марты, распределённые путём жеребьёвки. Службы безопасности завершили подготовку Сикстинской часовни. Хотя журналисты не будут иметь к ней доступа, Ватикан предоставит видеокадры её внутреннего убранства. Вдоль всего маршрута между Домом Св. Марты и Сикстинской часовней проложен охраняемый километровый коридор, и кардиналы смогут передвигаться по нему на автобусе или пешком, беседуя друг с другом. В соответствии с нормами конфиденциальности, описанными в конституции Universi Dominici Gregis, все участники конклава будут обязаны сдать мобильные телефоны. В Сикстинской часовне, как и в Доме Св. Марты, не будет ни связи, ни интернета. Всем кардиналам были вручены напечатанные краткие биографии и фотографии участников конклава.

Маттео Бруни уточнил технические детали традиционных знаков: чёрный дым появится в случае, если голосование не определит нового Папу, а белый – если преемник апостола Петра избран. Как ожидается, дым будет подниматься дважды в день: около полудня и ближе к вечеру. Однако, если белый дым появится раньше, это станет знаком, что нового Епископа Рима уже выбрали.