100 тысяч паломников соберутся в Риме на Юбилей братств

С 16 по 18 мая 2025 года в Риме пройдут юбилейные торжества католических церковных братств. Ожидается, что в столицу прибудет около 100 тысяч паломников из 100 стран всех континентов. Особенно многочисленные делегации приедут из Италии, Испании, США, Мальты, Франции и Бразилии.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

16 мая паломники пройдут через Святые врата Папских базилик. Вечером в соборе Св. Иоанна на Латеранском холме состоится торжественная встреча, организованная римскими братствами при участии епархии. В программе – молебен, музыкальное сопровождение под руководством монсеньора Марко Фризины, свидетельства верующих и приветствия европейских делегаций.

На следующий день в 14 часов паломники пройдут в большой процессии по улицам исторического центра столицы. Впервые в Рим будут доставлены два самых почитаемых образа из андалузских процессий Страстной недели. Шедевр эпохи барокко из Севильи «Santísimo Cristo de la Expiración» («Христос Качорро») – распятие высотой почти два метра – будут поддерживать 42 носильщика. Платформу с уникальной статуей «Пресвятой Девы Надежды» из Малаги сопроводят 270 участников процессии. Оба впечатляющих образа будут доступны для почитания до 17 мая в Ватиканской базилике.

В воскресенье утром Юбилей церковных братств завершится торжественной Мессой на главной площади Ватикана. В богослужении по случаю начала Папского служения Льва XIV примут участие делегации братств в традиционных облачениях.