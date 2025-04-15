Град Ватикан усиливает курс на «зелёную» мобильность

Губернаторство Града Ватикан делает очередной шаг к экологически чистому будущему: в рамках программы «Экологическое обращение – 2030» в город-государство поступила партия из 14 электрических транспортных средств.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Четыре компактных пассажирских электромобиля Melex 343 будут переданы жандармерии, два из них – в распоряжение ватиканских пожарных. Остальные десять многофункциональных машин Goupil обеспечат хозяйственные нужды Ватикана. Поставку осуществила компания Exelentia (Italian Mobility Factory), которая подарит ещё два адаптированных электромобиля для нужд Папы Римского.

Новые Melex 343 отличаются манёвренностью и устойчивостью, подходят для передвижения в исторических центрах и пешеходных зонах, отмечается в заявлении Губернаторства. Эти машины могут оснащаться средствами первой помощи и вспомогательным оборудованием на случай ЧС, что делает их ценным инструментом для служб патрулирования.

Церемония передачи первых четырёх электромобилей жандармерии состоится утром 16 апреля на площади перед Губернаторством.

Этот шаг – часть последовательной стратегии по замене автопарка на транспорт с нулевым уровнем выбросов к 2030 году, подчёркивается в коммюнике. Ватикан активно развивает инфраструктуру для зарядки электромобилей: к декабрю 2024 года в его пределах и на экстерриториальных участках уже действовало 20 быстрых и 2 «сверхбыстрые» зарядные станции.

Кроме того, в конце прошлого года введена в эксплуатацию новая фотовольтаическая стеклянная кровля во Дворе доспехов у входа в Музеи Ватикана – как ещё один шаг к использованию возобновляемой энергии и сокращению выбросов CO₂.