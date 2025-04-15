Ватикан распустил Sodalicio после скандалов и расследований

14 апреля Ватикан издал декрет о роспуске Sodalitium Christianae Vitae (SVC), известного в Латинской Америке как Sodalicio. Основанное в 1970-х годах церковное движение в последние десятилетия оказалось в центре громких скандалов, связанных со злоупотреблениями и коррупцией со стороны руководства, включая основателя.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Декрет подписал генеральный настоятель Хосе Давид Корреа в Департаменте по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни в присутствии его префекта, с. Симоны Брамбиллы. Апостольским комиссаром для сопровождения процесса закрытия организации назначен монсеньор Жорди Бертомеу Фарнос из Департамента вероучения, ранее направленный Папой Франциском для расследования случаев насилия в Латинской Америке.

В Перу, на родине основателя Луиса Фернандо Фигари, в начале 2000-х годов бывшие члены общины начали сообщать о случаях насилия, что привело к расследованиям, судебным и журналистским разбирательствам. В 2015 году вышла книга журналистов Педро Салинаса и Паулы Угас со свидетельствами жертв. Позже прокуратура Перу и сама организация провели собственные расследования. В августе 2024 года Фигари был исключён из движения из-за обвинений в физическом, психологическом и сексуальном насилии, в том числе над несовершеннолетними.

Папа Франциск внимательно следил за развитием ситуации. В декабре 2024 года он принял в Ватикане журналистов – авторов расследования, которые рассказали о травле за свою работу, особенно в соцсетях. По данным портала Crux, именно тогда Папа сообщил о скором завершении канонического процесса.

Сегодня решение вступило в силу; в официальном заявлении Sodalicio подчёркивается, что оно принято «с болью и послушанием». Там же приводится отчёт о восстановлении справедливости с мая 2016 года, включая помощь пострадавшим и финансовые компенсации. Члены сообщества выражают благодарность за опыт веры и братства, но главный акцент делают на жертвах, принося искренние извинения всей Церкви и обществу за причинённые унижения и насилие.

В конце заявления выражается надежда, что теперь начнётся «привилегированное время обращения и внимательного слушания голоса Божьего, в непрестанном единстве со Святейшим Отцом и с нашей Матерью Церковью».