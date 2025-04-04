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Разрушенные здания в Харькове (Украина, 4 апреля 2025 г.) Разрушенные здания в Харькове (Украина, 4 апреля 2025 г.) 
Ватикан

Ватикан и Россия обсудили прекращение войны в Украине

В пятницу 4 апреля состоялся телефонный разговор между архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями, и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Vatican News  

Ватиканская пресс-служба сообщает:

«Беседа была посвящена общему обзору мировой политики с особым вниманием к ситуации войны в Украине и ряду инициатив по прекращению боевых действий. Была подтверждена готовность Святейшего Престола продолжать гуманитарное участие в вопросах обмена пленными. Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов, касающихся религиозной жизни, и в частности, положения Католической Церкви в Российской Федерации».

04 апреля 2025, 12:58
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