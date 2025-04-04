Разрушенные здания в Харькове (Украина, 4 апреля 2025 г.)

Ватикан

Ватикан и Россия обсудили прекращение войны в Украине

В пятницу 4 апреля состоялся телефонный разговор между архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями, и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Vatican News Читайте также 15/03/2025 Кардинал Паролин провёл телефонный разговор с Зеленским 14 марта состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина. Об этом сообщил директор Зала печати ... Ватиканская пресс-служба сообщает: «Беседа была посвящена общему обзору мировой политики с особым вниманием к ситуации войны в Украине и ряду инициатив по прекращению боевых действий. Была подтверждена готовность Святейшего Престола продолжать гуманитарное участие в вопросах обмена пленными. Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов, касающихся религиозной жизни, и в частности, положения Католической Церкви в Российской Федерации».