Ватикан и Россия обсудили прекращение войны в Украине
В пятницу 4 апреля состоялся телефонный разговор между архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями, и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Vatican News
Ватиканская пресс-служба сообщает:
«Беседа была посвящена общему обзору мировой политики с особым вниманием к ситуации войны в Украине и ряду инициатив по прекращению боевых действий. Была подтверждена готовность Святейшего Престола продолжать гуманитарное участие в вопросах обмена пленными. Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов, касающихся религиозной жизни, и в частности, положения Католической Церкви в Российской Федерации».
04 апреля 2025, 12:58