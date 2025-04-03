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Частная аудиенция в Ватикане 3 апреля 2025 г. Частная аудиенция в Ватикане 3 апреля 2025 г.  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ВАТИКАН

Ватикан и Эстония: диалог о мире и предстоящей беатификации

3 апреля госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паролин встретился в Ватикане с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Беседа, в которой также участвовал секретарь по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер, была посвящена вопросам двусторонних отношений, роли католической общины в стране, а также глобальным вызовам, включая ситуацию в Украине.

По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе дружеской встречи стороны выразили удовлетворение развитием добрых взаимных отношений и отметили конструктивный вклад католической общины в общественную жизнь Эстонии. Была выражена признательность за предстоящую беатификацию архиепископа Эдуарда Профиттлиха – иезуита, принявшего мученическую смерть в 1942 году, первого эстонского блаженного.

Стороны обсудили перспективы окончания войны в Украине, а также другие актуальные вопросы двустороннего, регионального и международного характера.

03 апреля 2025, 13:37
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