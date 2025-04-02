Vatican News добавил еще один язык
Ольга Сакун - Град Ватикан
Комментируя эту новость, апостольский префект Азербайджана монсеньор Владимир Фекете упомянул о визите святого Папы Войтылы в 2002 году: «Святой Иоанн Павел II подчеркнул, что маленькая католическая община в стране должна быть закваской и душой общества. Средства коммуникации в современном мире становятся все более мощным инструментом для распространения истины и, таким образом, для поддержания надежды в человечестве и укрепления веры». Монсеньор Фекете пояснил, что большинство католиков в Азербайджане не говорят ни на одном языке, кроме азербайджанского, и ищут информацию о жизни Вселенской Церкви, используя недостоверные источники. Именно это стало причиной, побудившей префекта поддержать проект, благодаря которому, отмечает монсеньор Фекете, «у всех будет возможность прочитать слова Святейшего Отца и важнейшие новости Вселенской Церкви на родном языке». Прелат полагает, что страница на азербайджанском языке принесет пользу также неверующим и тем, кто исповедует иную веру. «Азербайджанский язык, - сказал монсеньор Фекете, - это не только язык, на котором говорят в Азербайджанской Республике, но на нем говорят около 30 миллионов азербайджанцев по всему миру».
Комментируя запуск новой страницы, префект Департамента коммуникации Св. Престола Паоло Руффини напомнил о поездке Папы Франциска в Баку в 2016 году, когда Святейший Отец «похвалил небольшую общину азербайджанских католиков и сравнил ее с маленькой общиной на периферии, закрытой в Иерусалимской горнице, когда Святой Дух сошел с Небес». «Добавление азербайджанского языка ко многим другим языкам Vatican News означает для нас свидетельство, что в Церкви никто не велик и не мал».
«Vatican News на азербайджанском языке, - пояснил главный редактор ватиканских СМИ Андреа Торниелли, - это вклад не только в распространение слова Папы, но и в диалог между религиями: послание Преемника Петра о мире в нашем мире, сотрясаемом войнами и насилием, - это мост, проложенный к тем, кто не уступает духу закрытости и ненависти, но старается созидать пути для встречи, знакомства и братства».
О том, почему так важно добавление азербайджанского языка к языкам Vatican News, рассказал заместитель главного редактора Массимилиано Меникетти: публикации на азербайджанском «позволят миллионам людей установить прямую связь с Папой, с жизнью Вселенской Церкви и с информацией Святейшего Престола», - подчеркнул Меникетти, добавив, что ватиканские СМИ постоянно продвигают сотрудничество с поместными Церквами, мечтая о «платформе, где все католические реалии будут связаны между собой».