Vatican News добавил еще один язык

2 апреля, в двадцатую годовщину блаженной кончины Папы Иоанна Павла II, первого Римского Папы, посетившего Азербайджан, азербайджанский язык стал одним из языков мультимедийного портала Vatican News. Теперь ватиканские СМИ «говорят» на 56 языках, включая четыре языка жестов.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Комментируя эту новость, апостольский префект Азербайджана монсеньор Владимир Фекете упомянул о визите святого Папы Войтылы в 2002 году: «Святой Иоанн Павел II подчеркнул, что маленькая католическая община в стране должна быть закваской и душой общества. Средства коммуникации в современном мире становятся все более мощным инструментом для распространения истины и, таким образом, для поддержания надежды в человечестве и укрепления веры». Монсеньор Фекете пояснил, что большинство католиков в Азербайджане не говорят ни на одном языке, кроме азербайджанского, и ищут информацию о жизни Вселенской Церкви, используя недостоверные источники. Именно это стало причиной, побудившей префекта поддержать проект, благодаря которому, отмечает монсеньор Фекете, «у всех будет возможность прочитать слова Святейшего Отца и важнейшие новости Вселенской Церкви на родном языке». Прелат полагает, что страница на азербайджанском языке принесет пользу также неверующим и тем, кто исповедует иную веру. «Азербайджанский язык, - сказал монсеньор Фекете, - это не только язык, на котором говорят в Азербайджанской Республике, но на нем говорят около 30 миллионов азербайджанцев по всему миру».

Комментируя запуск новой страницы, префект Департамента коммуникации Св. Престола Паоло Руффини напомнил о поездке Папы Франциска в Баку в 2016 году, когда Святейший Отец «похвалил небольшую общину азербайджанских католиков и сравнил ее с маленькой общиной на периферии, закрытой в Иерусалимской горнице, когда Святой Дух сошел с Небес». «Добавление азербайджанского языка ко многим другим языкам Vatican News означает для нас свидетельство, что в Церкви никто не велик и не мал».

«Vatican News на азербайджанском языке, - пояснил главный редактор ватиканских СМИ Андреа Торниелли, - это вклад не только в распространение слова Папы, но и в диалог между религиями: послание Преемника Петра о мире в нашем мире, сотрясаемом войнами и насилием, - это мост, проложенный к тем, кто не уступает духу закрытости и ненависти, но старается созидать пути для встречи, знакомства и братства».

О том, почему так важно добавление азербайджанского языка к языкам Vatican News, рассказал заместитель главного редактора Массимилиано Меникетти: публикации на азербайджанском «позволят миллионам людей установить прямую связь с Папой, с жизнью Вселенской Церкви и с информацией Святейшего Престола», - подчеркнул Меникетти, добавив, что ватиканские СМИ постоянно продвигают сотрудничество с поместными Церквами, мечтая о «платформе, где все католические реалии будут связаны между собой».