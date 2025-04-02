Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
Зал Константина – фреска «Битва Константина с Максенцием»
Зал Константина – фреска «Битва Константина с Максенцием»
Фрагмент фрески Зала Константина
Фрагмент фрески Зала Константина
Фрагмент фрески Зала Константина
Фрагмент фрески Зала Константина
Фрески Зала Константина
Фрески Зала Константина
Фрески Зала Константина
Фрески Зала Константина
Мастер-реставратор за работой в Зале Константина
Мастер-реставратор за работой в Зале Константина
Реставрация Зала Константинa
Реставрация Зала Константинa
Реставрация Зала Константина
Реставрация Зала Константина
Ф. Пьячентини — руководитель реставрационных работ, в процессе работы
Ф. Пьячентини — руководитель реставрационных работ, в процессе работы
Зал Константина
Зал Константина
Фрагмент фрески Зала Константина
Фрагмент фрески Зала Константина
Фрески Зала Константина
Фрески Зала Константина
Фрески Зала Константина
Фрески Зала Константина
Реставрация Зала Константина
Реставрация Зала Константина
Фрагмент фрески Зала Константина
Фрагмент фрески Зала Константина
ВАТИКАН

Рафаэль и масляная живопись: ещё одно открытие реставраторов

После десятилетней работы завершена реставрация зала Константина в Ватиканских музеях. В ходе работ учёные сделали сенсационное открытие: Рафаэль намеревался использовать революционную для своего времени технику стенописи маслом, что могло изменить развитие искусства эпохи Возрождения.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан 

С марта 2015 года команда Лаборатории реставрации живописи и деревянных материалов Ватиканских музеев под руководством Франчески Персегати, а также нынешнего директора Ватиканских музеев Барбары Ятты и бывшего многолетнего директора Антонио Паолуччи шаг за шагом раскрывала скрытые слои прошлого. Начав со стены «Видение Креста», специалисты завершили проект в декабре 2024 года, восстановив свод, украшенный огромным расписным полотном.

Зал Константина — самый просторный из Станц Рафаэля; его росписи создавались на протяжении более 60 лет. Над оформлением работали разные художники и их помощники при пяти Папах, начиная со Льва X и заканчивая Сикстом V. Но главный прорыв в исследовании зала касается не финального этапа работ, а самого их начала: в 1519 году Рафаэль совместно с художниками Джулио Романо и Джованни Франческо Пенни приступил к росписи, знаменуя новый этап в монументальной живописи.

Рафаэль успел начать роспись зала Константина за несколько месяцев до своей смерти в 1520 году, выбрав метод, который поразил современных исследователей. Он решил использовать масляную живопись прямо на стене, но не на обычной штукатурке, а на слое разогретой натуральной смолы (колофона), который наносился прямо на стену, заранее укреплённую гвоздями. Этим методом он успел создать две аллегорические фигуры – Правосудие и Дружбу, которые стали символом его эксперимента с масляной живописью. В то время в Риме ещё не применяли такого метода. По словам Фабио Пьячентини, руководившего реставрационными работами, найденные в стенах зала гвозди подтверждают, что Рафаэль намеревался покрыть масляной живописью всю комнату, а не отдельные её фрагменты.

Следы от гвоздей под аллегорической фигурой – Правосудие
Следы от гвоздей под аллегорической фигурой – Правосудие

Этот эксперимент мог стать поворотным моментом в истории настенной живописи, но смерть Рафаэля помешала его завершению. Оставшись без наставника, его ученики не стали продолжать работу в этой технике и вернулись к традиционной фреске.

Рафаэль, как отмечает Пьячентини, несомненно, был знаком с Леонардо да Винчи и, возможно, учитывал его опыт при выборе масляной техники, которая позволяла тщательнее прорабатывать детали и добиваться плавных тональных переходов, но, вероятно, была слишком сложной для масштабных работ.

С помощью ультрафиолетового анализа и других передовых технологий реставраторы смогли отделить авторские мазки Рафаэля от более поздних наслоений. Это позволило не только вернуть залу его подлинную красоту, но и глубже понять художественное новаторство гения эпохи Возрождения.

Реставрация Зала Константина
02 апреля 2025, 13:33
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию