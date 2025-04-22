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Ватикан

Прошла первая конгрегация кардиналов

Ольга Сакун - Град Ватикан

В Ватикане прошла I Всеобщая конгрегация кардиналов – совещание, предваряющее конклав. Конгрегация продлилась полтора часа, в ней приняли участие около 60 иерархов. Собрание началось молитвой об упокоении новопреставленного Папы Франциска; затем кардиналы дали присягу: верно соблюдать нормы апостольской конституции Universi Dominici Gregis, касающиеся вдовствующей апостольской кафедры и избрания Римского Папы.

В ходе совещания было зачитано завещание Папы Франциска и установлена дата его погребения.

Было принято решение, что в воскресенье 27 апреля на площади Святого Петра будет совершена заупокойная Месса: вторая из девяти Месс (novendiali).

Посредством жребия были выбраны три кардинала, которые будут ассистировать камерленго: это Паролин, Рылко и Баджо. Они будут сопровождать камерленго на частных конгрегациях по принятию ординарных решений. Кардиналы, входящие в состав этой комиссии, избираются жребием каждые три дня.

  

22 апреля 2025, 13:07
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