Прощание с Франциском и страницы Евангелия на ветру

Последнее объятие Папе, пришедшему с края света.

Двадцать лет назад 8 апреля весь мир прощался со святым Папой Каролем Войтылой. Сегодня Церковь снова увидела те же образы: деревянный гроб на площади в сердце мира и ветер, нежно перебирающий страницы Евангелия.

Прощание со Святейшим Отцом стало трогательным моментом глубокой молитвы и единства. Под ясным небом, в солнечный субботний день Народ Божий – который обнимал его в Пасхальное воскресенье, не зная, что это в последний раз, – сегодня с любовью провожал его в последний путь.

Вокруг него собрались сильные мира сего и тысячи юных паломников, прибывших в Рим на Юбилей подростков. Рядом стояли представители других христианских конфессий и мировых религий. Все вместе прощались с пастырем, верным Евангелию, который посвятил себя проповеди братства и даже с больничной койки восклицал «нет» войне.

В частности, два фрагмента из проповеди кардинала Джованни Баттисты Ре вызвали горячие аплодисменты. Первый – напоминание о том, что вся миссия Папы Франциска была проникнута убеждением: Церковь – это дом для всех, дом с постоянно открытыми дверями. «Todos, todos, todos» («Все, все, все»), – повторял он на последнем Всемирном дне молодёжи, объясняя: ничто и никто не может отлучить нас от любви Бога, Который ждёт каждого с распростёртыми объятиями, чтобы принять, в каком бы состоянии мы ни находились.

Такую Церковь с открытыми дверями стремился созидать Папа Франциск, отдавая предпочтение последним, бедным, смиренным, грешникам. И именно они, «последние», встретили его у порога базилики Санта-Мария-Маджоре, перед последним взглядом Богородицы Salus Populi Romani.

Ещё более горячо были встречены слова кардинала о неустанной молитве Папы Бергольо о мире и призыве «к честным переговорам для поиска возможных решений, потому что война, говорил он, – это только смерть людей, разрушение домов, больниц и школ. Война всегда оставляет мир в худшем состоянии, чем он был до неё: это всегда болезненное и трагическое поражение для всех».

Накануне обряда отпевания состоялась краткая встреча президентов США и Украины. Будем надеяться и молиться, что из этих слов и встреч родится что-то позитивное, – надежда на мир, вдохновлённая Папой, который изначально взял имя Ассизского святого, подвижника братства и примирения.

Андреа Торниелли