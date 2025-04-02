Пророчество Папы Войтылы о мире: 20 лет спустя

Двадцать лет прошло с того субботнего вечера 2 апреля 2005 года, когда миллионы людей во всем мире оплакивали кончину св. Иоанна Павла II. Спустя два десятилетия его по праву вспоминают как великого защитника жизни, человеческого достоинства и религиозной свободы. Прежде всего, настойчиво подчеркивается его антикоммунизм. Однако мало кто помнит другие его пророческие наставления, особенно злободневные в этот мрачный переломный момент истории.

Шёл двухтысячный год: значительная часть мира всё ещё пребывала в эйфории от «конца истории» после падения Берлинской стены. В то время как в странах бывшего Восточного блока вместо возрождения веры стремительно распространялись потребительство и секуляризация, польский Папа решил вынести на площадь Св. Петра статую Фатимской Богоматери и произнёс слова, которых тогда никто не понял: «Человечество стоит на перепутье. Сегодня оно обладает инструментами неслыханной мощи: оно может превратить этот мир в сад или же обратить его в груду развалин». Год спустя трагедия 11 сентября вновь погрузила Запад в страх.

Иоанн Павел II ещё в 1991 году выступил против первой войны в Персидском заливе и был оставлен в одиночестве теми самыми западными лидерами, которые всего два года тому назад превозносили его роль в судьбе стран Восточной Европы. В 2003 году Папа с ещё большей решимостью повторил своё «нет» войне, когда некоторые западные страны, опираясь на ложные доказательства, во второй раз развязали войну в Ираке. Уже тяжело больной, измождённый болезнью Паркинсона, Папа Войтыла счёл своим долгом предостеречь «молодых» глав правительств, стоявших за новой военной кампанией в Персидском заливе. Престарелый преемник св. Петра напомнил им об ужасах Второй мировой войны, которые он, сын народа-мученика, пережил воочию. К подготовленному тексту по случаю молитвы Angelus он добавил следующий призыв: «Я принадлежу к тому поколению, которое пережило Вторую мировую войну и осталось в живых. Я обязан сказать всем молодым людям, тем, кто моложе меня, кто не имел этого опыта: “Да не будет никогда войны!”, как призывал Павел VI во время своего первого визита в ООН. Мы обязаны сделать всё возможное!».

Сегодня, как никогда прежде, – когда мир охвачен пламенем, а государства наперегонки наполняют арсеналы, когда пропаганда нагнетает атмосферу тревоги и страха, чтобы оправдать колоссальные инвестиции в оружие, – мы должны вспомнить эти пророческие слова Епископа Рима, пришедшего из «далекой земли». Сегодня их вновь повторяет его преемник, в таком же одиночестве взывающий против безумия войны.

Андреа Торниелли