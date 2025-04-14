Пожертвования на служение Мессы: новый документ

Департамент по делам духовенства обновил правила для Церкви латинского обряда, касающиеся денежных пожертвований на служение Мессы по определенному намерению. Это сделано для обеспечения большей прозрачности и уважения воли жертвователей.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Декрет, одобренный Папой Франциском 13 апреля, вступит в силу 20 апреля.

Речь идет об одной из наиболее конкретных способов участия верных в жизни Церкви: когда Святая Месса совершается по их просьбе о здравии живых или же об упокоении усопших. Этот древний обычай имеет глубокие пастырские и духовные истоки. С одной стороны, пожертвования на служение Мессы гарантировали исполнение принятых пресвитером обязательств, с другой стороны – защищали от «торговли» священным. Посредством пожертвования верующие, читаем в тексте документа, «желают более тесным образом присоединиться к Евхаристической Жертве, добавив собственную жертву и содействуя нуждам Церкви, в особенности же способствуя содержанию своих священнослужителей».

Новый документ, дополняющий и уточняющий нормы, которые уже содержатся в декрете Mos iugiter 1991 года, призван внести ясность в некоторые критические моменты, выявленные в пастырской практике, прежде всего в том, что касается Месс с «коллективными» намерениями. В частности, внесено такое уточнение: если имеется соответствующее распоряжение совета церковной провинции или совещания епископов церковной провинции, пресвитеры могут принимать несколько пожертвований от разных лиц и служить одну только Мессу с одним «коллективным» намерением, но лишь при условии, что все жертвователи об этом проинформированы и свободно выразили согласие. Уточняется, что при отсутствии явного консенсуса следует подразумевать, что его не было. В декрете говорится также, что священник может совершать различные Мессы, также и с «коллективными» намерениями, при условии, что он ежедневно удерживает лишь одно пожертвование из тех, что были им приняты.

Далее подчеркивается, что, помимо пожертвований, урегулированных церковными властями, священнослужитель не может требовать никаких иных преподношений, чтобы самые нуждающиеся не были лишены Таинств из-за своей бедности.

Для предотвращения злоупотреблений каждое пожертвование и совершенная Месса должны быть отмечены в специальном журнале. Всем должна быть ясна разница между Мессой, которая служится по определенному намерению за пожертвование (даже если это «коллективное» намерение) и простым упоминанием имён во время Литургии Слова или в некоторые другие моменты Евхаристии, утверждается в декрете Департамента по делам духовенства. Кроме того, принимать какие-либо пожертвования за такое упоминание строжайше запрещено, и нарушения повлекут за собой дисциплинарные или карательные меры.