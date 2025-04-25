Последний дар Папы Франциска: статуя Девы Марии Луханской

Элена Беккалли, ректор Католического университета Святейшего Сердца, прощаясь с Папой Франциском в Доме Святой Марфы, получила его последний дар — статую Девы Марии Луханской. Папа распорядился передать её в дни Страстной недели.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Этот жест выражает не только благодарность, но и подтверждение прочной и тёплой дружбы Папы Франциска с теми, кто заботился о нём во время лечения в больнице.

Святейший Отец был глубоко предан Деве Марии Луханской и, ещё в годы своего служения в Аргентине, каждый год 8 мая посещал её святилище в Лухане.

Став преемником святого Петра, он не утратил связи со святилищем Девы Луханской. Его письмо 2020 года архиепископу монсеньору Хорхе Шейнигу — одно из свидетельств этой связи: в нём Папа вверял Богоматери Луханской заботы и радости, моля о прощении и благодати для всех, особенно в условиях пандемии.

Подаренная статуя, облачённая в синий плащ, стала символом благодарности после встречи 16 апреля этого года, на которой Папа Франциск принял на частной аудиенции руководство и персонал больницы «Джемелли», Католического университета Святейшего Сердца и службы здравоохранения Ватикана, выражая благодарность за оказанную ему медицинскую помощь.

«Я взгляну на Марию и снова попрошу её взглянуть на меня», ‒ писал Папа Франциск в своём письме 2020 года, обращаясь к Пресвятой Деве, чей образ теперь займет своё место в университете.