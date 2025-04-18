Паролин: мир нельзя навязать, диалог – выход из спирали войны

В интервью итальянской газете La Repubblica кардинал-госсекретарь анализирует основные вопросы международной повестки, такие как конфликты в Украине и Газе, роль многостороннего подхода и значение диалога для дипломатической деятельности Святейшего Престола: мир строится терпеливо, день за днём, на основе взаимного уважения.

Vatican News

Святейший Престол глубоко обеспокоен риском эскалации конфликта в Украине, поскольку это повлекло бы за собой «ещё большие страдания и новые жертвы». При этом он признает, что «было бы бесчеловечно лишать украинцев права на самооборону». Такую позицию высказал кардинал-госсекретарь Пьетро Паролин в интервью газете La Repubblica по основным международным вопросам. «Как неоднократно напоминает Папа Франциск, мир нельзя навязать; он строится терпеливо, день за днём, посредством диалога и взаимного уважения», – подчеркнул Паролин, выразив признательность за любую инициативу, способную привести к миру, поскольку «эта война не может продолжаться».

Выход из спирали перманентного конфликта

По мнению кардинала, в корне проблемы лежит «всё более индивидуалистический взгляд на человека и растущее взаимное недоверие между членами международного сообщества; никто больше никому не доверяет. Такой климат порождает страх, перевооружение, превентивную агрессию и спираль постоянного конфликта. Именно в этом контексте задача Святейшего Престола – зажечь хотя бы небольшой лучик света и вновь провозгласить слова Преемников Петра, которые уже более века повторяют своё “нет” войне и гонке вооружений, как это продолжает делать Папа Франциск».

Отмечая «отправную точку», а именно то, что Святейший Престол «однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», Паролин подчёркивает: «Решение о том, что именно подлежит переговорам или каким-либо уступкам, принадлежит самим украинцам». Справедливый и прочный мир, по его словам, возможен лишь в том случае, если он будет основан «на уважении справедливости и международного права».

Многосторонность и политика США при Трампе

19 апреля госсекретарь встретится с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом, находящимся с визитом в Риме. В этом контексте иерарх ответил на вопрос о политике Трампа и будущем многосторонности. «Очевидно, что подход нынешней американской администрации сильно отличается от того, к которому мы привыкли», – признал Паролин, добавив, что «Святейший Престол всегда стремится ставить в центр человеческую личность, и сегодня многие уязвимые люди тяжело страдают, например, из-за сокращения гуманитарной помощи. Святейший Престол неизменно поддерживает многосторонний подход и считает, что международное право и согласие государств всегда должны быть в приоритете.

Защиту многосторонности в первую очередь должна взять на себя Европа, отметил кардинал. «В этой перспективе термин “перевооружение” – неизменный предвестник изоляции и новых конфликтов – выглядит неудачным для оправдания необходимости Европы инвестировать в свою оборону, в том числе в свете отстранения США от участия в этом вопросе».

Госсекретарь исключает, что из-за многочисленных войн мы пришли к «нулевому году в диалоге вероисповеданий»; не следует поддаваться «ловушке восприятия нынешних конфликтов как столкновений религиозного характера», поскольку «речь идёт скорее о манипуляции религией и духовными ценностями в угоду гораздо более приземлённых интересов».

Важность диалога

Говоря о разрушениях в Газе, Паролин назвал поступающие оттуда данные и изображения «человечески ужасающими и нравственно неприемлемыми». «Право на самооборону законно, – заявил кардинал, – однако оно никогда не может оправдать полного или частичного уничтожения другого народа или отрицания его права жить на собственной земле».

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Китаем, кардинал подтвердил, что «Святейший Престол, безусловно, по-прежнему стремится иметь собственное контактное представительство в Пекине», что на данный момент остаётся «в сфере желаемого».

В завершение интервью кардинал Паролин особо подчеркнул значение диалога: «Я убеждён, что наибольший вклад, который Святейший Престол может внести в нынешнюю международную обстановку, – это именно диалог: свидетельствовать о его важности и практиковать его от первого лица, даже когда он труден и непопулярен, даже когда он кажется бесполезным и непродуктивным».