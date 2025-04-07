Папа передаёт в дар Украине еще четыре автомобиля скорой помощи

Очередными «знаками надежды» для Украины стали еще четыре автомобиля скорой помощи, переданные в дар Службой Папских милостей от имени Папы Франциска.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В сообщении ватиканского ведомства уточняется, что Святейший Отец принял решение вновь отправить своего элемозинария кардинала Конрада Краевского с миссией, чтобы «выразить жест близости в одном из самых болезненных мест, где война неистовствует уже три года». Третью годовщину войны на украинской земле Святейший Отец назвал «болезненной и постыдной годовщиной для человечества»; Папа постоянно упоминает Украину в своих воззваниях по случаю молитвы «Ангел Господень».

Автомобили скорой помощи предназначены для зон боевых действий. Их отвезет кардинал Краевский и еще трое украинских водителей. Миссия ватиканского иерарха – не только доставить автомобили, но и поддержать людей, страдающих от войны, молиться вместе с ними, стать олицетворением близости и солидарности Папы Франциска.

В информационном сообщении Службы Папских милостей приведены слова из буллы провозглашения Юбилея Spes non confundit, где Папа пишет: «Первый знак надежды — мир во всем мире, который вновь погружен в трагедию

войны… Потребность в мире бросает вызов всем нам и требует принятия конкретных мер». Новый дар от Папы призван стать для Украины именно таким «знамением юбилейной надежды, закрепленным якорем Христа».