Обряд Плата Вероники в базилике Святого Петра

6 апреля, в пятое воскресенье Великого поста, в базилике Святого Петра состоится одно из самых редких великопостных богослужений — выставление Плата Вероники, древней святыни, на которой, по церковному преданию, чудесным образом запечатлелся лик Господа Иисуса Христа.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Как отмечается в коммюнике Фабрики Святого Петра, в этот день в базилике будет совершена Божественная литургия в рамках традиционной практики «стояний» — молитвенного пути через главные храмы Рима, который совершают верующие в течение сорока дней Великого поста.

В шесть часов вечера под пение литаний паломники и верующие войдут в базилику через Святые врата, чтобы принять участие в молитвенной процессии. С Лоджии Вероники будет представлен Плат с образом Лика Христа — тот самый, которым, согласно преданию, Вероника отёрла окровавленное лицо Спасителя на Его пути к Голгофе.

Святую Мессу возглавит кардинал Мауро Гамбетти, генеральный викарий Его Святейшества для Града Ватикан, вместе с Капитулом каноников храма и священниками, прибывшими для сослужения. Ожидается большое участие паломников — ведь это событие притягивает верующих не только из Рима, но и со всего мира.

С самого первого Юбилейного года, прошедшего в 1300 году, Плат Вероники стал объектом особого почитания. Его выставление перед народом всегда собирало множество паломников. Со временем эта святыня заняла особое место в западной традиции как образ, вызывающий глубокое молитвенное размышление о Лике Спасителя. Ранее Плат выносили для почитания чаще — особенно во времена бедствий, эпидемий, голода или перед значимыми событиями в жизни Церкви. Сегодня эта церемония совершается лишь раз в году — в пятую неделю Великого поста, напоминая о страданиях Спасителя и о призвании каждого христианина к состраданию, милосердию и живой вере.