Обнародованы решения III конгрегации кардиналов

Утром 24 апреля в Зале Синода состоялась III Всеобщая конгрегация кардиналов, в которой приняли участие 113 иерархов, сообщил глава пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни.

Vatican News

Согласно апостольской конституции Universi Dominici Gregis, в начале встречи присягу принесли те из кардиналов, кто не сделал этого ранее. В ходе заседания было заслушано 34 выступления.

В коммюнике Зала печати Ватикана уточняется, что Святую Мессу в шестой день novendiali – заупокойных богослужений по новопреставленному Епископу Рима – возглавит кардинал Виктор Мануэль Фернандес (первоначально планировалось участие кардинала Фаррелла).

Также стали известны имена двух проповедников, которые произнесут духовные наставления, предусмотренные конституцией Universi Dominici Gregis. Первое из них, запланированное на начало следующей недели, предложит аббат римской базилики св. Павла вне Стен о. Донато Ольяри; второе – в начале конклава – представит кардинал Раньеро Канталамесса.

На III Всеобщей конгрегации кардиналы ознакомились с первыми 23 пунктами апостольской конституции Universi Dominici Gregis, а затем, после нескольких выступлений, обменялись мнениями о Церкви и её миссии в современном мире.

Следующая встреча кардиналов назначена на утро пятницы 25 апреля.

Согласно коммюнике ватиканской пресс-службы, с 11 часов утра 23 апреля до 13 часов 24 апреля около 61 тысячи паломников попрощались с Папой Франциском в базилике Св. Петра.

Чин заупокойной Святой Мессы, которая состоится в субботу утром 26 апреля, будет опубликован завтра.

Вечером 24 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре молитву Св. Розария о новопреставленном Папе Франциске возглавит префект Департамента евангелизации кардинал Луис Антонио Тагле, а 25 апреля – латинский Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла. В девять часов вечера 26 апреля богородичная молитва будет вознесена на площади перед базиликой.

Церемония погребения Святейшего Отца будет носить частный характер. Верующие смогут посещать гробницу Папы Франциска, начиная с утра воскресенья 27 апреля.