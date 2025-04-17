Месса Великого четверга в соборе Св. Петра

Вечером 17 апреля кардинал Мауро Гамбетти, архипресвитер Папской базилики Св. Петра, возглавил в Ватикане Мессу воспоминания Тайной вечери. В своей проповеди он напомнил о вызовах современности и призвал следовать примеру Христа, омывшего ноги Своим ученикам.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Кардинал вернулся к истокам праздника Пасхи: она отмечалась не в момент триумфа, а среди рабства и страданий в Египте. Господь защищал смиренных и бедных, уповающих на Него, в то время как смерть проходила мимо. Перенося взгляд на Пасху Христову, архипресвитер отметил, что она также совершается в условиях несправедливости, клеветы, насилия, страха и одиночества. И всё же Господь проводит последние часы с друзьями, разделяя трапезу. Даже зная о предательстве Иуды, Христос преклоняет колени и омывает ноги Своим несовершенным ученикам, являя радикальное смирение. В этом – истинная человечность и священство Христа, пример для всей Церкви.

Кардинал Гамбетти обратил внимание на современные реалии, где предательство по-прежнему присутствует в системах, ставящих прибыль выше людей, и в сердцах, поддающихся искушению власти и материальных выгод. Однако, как и тогда, Господь продолжает преклонять колени, не требуя совершенства, а лишь присутствия. Иерарх предостерёг от опасности впасть в подобную логику в религиозной жизни, когда вера превращается в средство достижения славы, материального достатка или влияния.

«Войны – это не что иное, как исход упадка, кристаллизация конфликтов и зла, присутствующего в мире. Как же много людей распяты всем этим!»

Проповедь кардинала Гамбетти на Мессе In Coena Domini (Ватикан, собор Св. Петра, 17 апреля 2025 г. ) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

По словам кардинала, в сегодняшних семьях и общинах – как среди евангельских учеников – живут уязвимость, низкая самооценка, гнев, наряду с жаждой свободы, справедливости и мира. Ответ на это даёт Господь Иисус Христос: склоняясь перед учениками, Божье сердце соединяется с человеческой нуждой, даруя жизнь всей пастве.

В конце проповеди архипресвитер выразил надежду на «новое время» для Церкви, дабы она открыла заново свою подлинную природу священнического, евхаристического народа, следуя примеру любви и служения Иисуса.

В ходе богослужения кардинал Гамбетти омыл ноги мирянам – мужчинам и женщинам, работающим в базилике Св. Петра. После заключительной молитвы, под хоровое исполнение гимна Pange Lingua, иерарх возглавил процессию, сопровождая Пресвятые Дары в специально подготовленную для поклонения часовню Ватиканской базилики.