Маршрут Джиро д’Италия пройдёт через Ватиканские сады

Впервые в истории маршрут престижной велогонки Джиро д'Италия пройдёт по территории Ватикана. Это станет не только спортивным событием, но и символическим жестом, посвящённым памяти Папы Франциска, который был известен своей близостью к миру спорта.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Об этом событии было официально объявлено 29 апреля в здании римской мэрии на Капитолийском холме, где собрались представители Ватикана, городских властей, организаторы гонки и известные спортсмены.

«Одним из последних решений, принятых Папой Франциском, стало открытие дверей Ватикана для Джиро д’Италия», — рассказал в интервью Vatican News монсеньор Пол Тайг, секретарь Департамента культуры и образования. 1 июня участники финального этапа 108-го по счёту Джиро д'Италия пересекут границы Ватикана, проезжая по живописному маршруту вдоль тенистых аллей Ватиканских садов.

Велосипедисты проедут мимо многочисленных статуй Девы Марии, собранных здесь из различных уголков планеты, каждая из которых представляет национальные традиции богородичной духовности. Это будет не просто отрезок пути, а особая форма молчаливого диалога между верой, культурой и телесной дисциплиной.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери подчеркнул, что этот этап станет данью памяти и уважения Папе Франциску со стороны международного велоспортивного сообщества, а также редкой возможностью для миллионов зрителей увидеть сердце Ватикана глазами участников гонки. По его словам, сам факт проведения такого этапа в Юбилейный год придаёт событию особую значимость: это способ подчеркнуть, насколько спорт созвучен евангельскому посланию, и маршрут по Ватикану, убеждён Гуалтьери, станет тому красноречивым свидетельством.

Своим опытом в интервью Vatican News поделился и знаменитый итальянский велогонщик Винченцо Нибали, победитель Джиро д'Италия 2013 и 2016 годов. Он отметил, что велоспорт всегда находил поддержку у Церкви, и в Юбилейный год это соревнование приобретает особое значение.

Велоспорт всегда был близок к людям, по словам Нибали, благодаря своим маршрутам, которые проходят через сельские населённые пункты, где зрители могут почувствовать связь с гонкой.

В числе самых ярких личных воспоминаний, связанных с Папой Франциском, Нибали назвал молитву Епископа Рима во время пандемии — исторический момент на пустынной площади Святого Петра, когда слова и молитвы Папы стали, по его признанию, источником силы.