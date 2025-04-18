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Богослужение Страстной пятницы (Ватикан, базилика Св. Петра, 18 апреля 2025 г.) Богослужение Страстной пятницы (Ватикан, базилика Св. Петра, 18 апреля 2025 г.)  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
Ватикан

Крест Христов. Свобода жертвенной любви и подвиг упования

В Страстную пятницу 18 апреля делегат Папы Франциска кардинал Клаудио Гуджеротти, префект Департамента по делам Восточных Церквей, возглавил в базилике Св. Петра торжественное богослужение Воспоминания Страстей Господних. Проповедь на вечерней литургии произнёс проповедник Папского дома отец-капуцин Роберто Пазолини.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

В богослужении приняли участие более 70 кардиналов и епископов, около 150 священников. Среди 4500 верующих, заполнивших базилику, в первом ряду также находился вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс с супругой и тремя детьми.

Обращась к паломникам, в своей проповеди о. Пазолини отметил, что «в центре священного Триденствия пульсирует сердце Страстной пятницы». Между сияющей белизной Тайной вечери и торжества Пасхи в литургии вспыхивает красный цвет страданий, побуждающий сердца настроиться на драматическую глубину Божией любви. Сегодняшняя литургия приглашает к молчанию и размышлениям, напомнил проповедник, ведь сегодня Жених отнят у нас. Однако Христова смерть – вовсе не крах Божьего замысла, а Его славная победа, предсказанная пророками: «Вот, Раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится» (Ис 52,13).

Иеромонах призвал вникнуть в тайну Креста как в высшее проявление любви, не поддающееся расчёту и недоступное земным алгоритмам. В мире, где искусственный разум подсказывает, что желать и кем быть, Крест Иисуса возвращает человеку свободу подлинного выбора, основанного «не на эффективности, а на жертвенной любви».

Начало литургии – молитвенная тишина – помогает постичь, что спасение сокрыто в любви, распятой, но торжествующей. Христос, «во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления» (Евр 5,7) и был услышан не избавлением от боли, а небесной поддержкой, силой принять немыслимые страдания ради спасения мира.

Богослужение Страстной пятницы (Ватикан, базилика Св. Петра, 18 апреля 2025 г.)
Богослужение Страстной пятницы (Ватикан, базилика Св. Петра, 18 апреля 2025 г.)   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Всецелое доверие Христово – это мужественное принятие враждебных и непонятных событий. Проповедник отметил, что Христос не был пассивной жертвой, Его дар – свободен: в Гефсиманском саду, выходя навстречу воинам, Он смело заявляет: «Это Я» (Ин 18,5). Сделать шаг вперёд, встретить испытание лицом к лицу – вот путь, который помогает сохранить внутреннюю свободу среди боли.

На Кресте, перед смертью, Господь смиренно признаёт: «Жажду» (Ин 19,28). Признание немощи становится актом великой силы: в этом крике соединились человеческая жажда любви и Божественное милосердие. Признать собственную зависимость от других – «одна из самых высоких и кротких форм любви».
И, наконец, последним словом Спасителя стало: «Совершилось» (Ин 19,30). Это не поражение, а высший акт свободы, в котором даже слабость становится источником жизни. Не сила спасает мир, а любовь, ничего не удерживающая за собой, подчеркнул о. Пазолини.

О. Роберто Пазолини. Богослужение Страстной пятницы (Ватикан, базилика Св. Петра, 18 апреля 2025 г.)
О. Роберто Пазолини. Богослужение Страстной пятницы (Ватикан, базилика Св. Петра, 18 апреля 2025 г.)   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Подводя итог, проповедник напомнил о призыве Папы Франциска: Христос – якорь нашей надежды. Принять крест как трон милосердия и источник новой жизни – значит вступить на единственно верный путь. В Страстную пятницу, смиренно приближаясь к святому Древу и почитая его, верующие обновляют своё упование на спасительную любовь Небесного Отца.

Целиком приняв Божью любовь, мы сможем возлюбить и друзей, и врагов, заключил о. Пазолини, призывая всех довериться силе Креста и стать свидетелями единственной истины: Бог – наш Отец, а мы – братья и сёстры во Христе Иисусе.

Богослужение Страстной пятницы (Ватикан, базилика Св. Петра, 18 апреля 2025 г.)
Богослужение Страстной пятницы (Ватикан, базилика Св. Петра, 18 апреля 2025 г.)   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
18 апреля 2025, 19:04
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