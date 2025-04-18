Крест Христов. Свобода жертвенной любви и подвиг упования

В Страстную пятницу 18 апреля делегат Папы Франциска кардинал Клаудио Гуджеротти, префект Департамента по делам Восточных Церквей, возглавил в базилике Св. Петра торжественное богослужение Воспоминания Страстей Господних. Проповедь на вечерней литургии произнёс проповедник Папского дома отец-капуцин Роберто Пазолини.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В богослужении приняли участие более 70 кардиналов и епископов, около 150 священников. Среди 4500 верующих, заполнивших базилику, в первом ряду также находился вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс с супругой и тремя детьми.

Обращась к паломникам, в своей проповеди о. Пазолини отметил, что «в центре священного Триденствия пульсирует сердце Страстной пятницы». Между сияющей белизной Тайной вечери и торжества Пасхи в литургии вспыхивает красный цвет страданий, побуждающий сердца настроиться на драматическую глубину Божией любви. Сегодняшняя литургия приглашает к молчанию и размышлениям, напомнил проповедник, ведь сегодня Жених отнят у нас. Однако Христова смерть – вовсе не крах Божьего замысла, а Его славная победа, предсказанная пророками: «Вот, Раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится» (Ис 52,13).

Иеромонах призвал вникнуть в тайну Креста как в высшее проявление любви, не поддающееся расчёту и недоступное земным алгоритмам. В мире, где искусственный разум подсказывает, что желать и кем быть, Крест Иисуса возвращает человеку свободу подлинного выбора, основанного «не на эффективности, а на жертвенной любви».

Начало литургии – молитвенная тишина – помогает постичь, что спасение сокрыто в любви, распятой, но торжествующей. Христос, «во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления» (Евр 5,7) и был услышан не избавлением от боли, а небесной поддержкой, силой принять немыслимые страдания ради спасения мира.

Богослужение Страстной пятницы (Ватикан, базилика Св. Петра, 18 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Всецелое доверие Христово – это мужественное принятие враждебных и непонятных событий. Проповедник отметил, что Христос не был пассивной жертвой, Его дар – свободен: в Гефсиманском саду, выходя навстречу воинам, Он смело заявляет: «Это Я» (Ин 18,5). Сделать шаг вперёд, встретить испытание лицом к лицу – вот путь, который помогает сохранить внутреннюю свободу среди боли.

На Кресте, перед смертью, Господь смиренно признаёт: «Жажду» (Ин 19,28). Признание немощи становится актом великой силы: в этом крике соединились человеческая жажда любви и Божественное милосердие. Признать собственную зависимость от других – «одна из самых высоких и кротких форм любви».

И, наконец, последним словом Спасителя стало: «Совершилось» (Ин 19,30). Это не поражение, а высший акт свободы, в котором даже слабость становится источником жизни. Не сила спасает мир, а любовь, ничего не удерживающая за собой, подчеркнул о. Пазолини.

О. Роберто Пазолини. Богослужение Страстной пятницы (Ватикан, базилика Св. Петра, 18 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Подводя итог, проповедник напомнил о призыве Папы Франциска: Христос – якорь нашей надежды. Принять крест как трон милосердия и источник новой жизни – значит вступить на единственно верный путь. В Страстную пятницу, смиренно приближаясь к святому Древу и почитая его, верующие обновляют своё упование на спасительную любовь Небесного Отца.

Целиком приняв Божью любовь, мы сможем возлюбить и друзей, и врагов, заключил о. Пазолини, призывая всех довериться силе Креста и стать свидетелями единственной истины: Бог – наш Отец, а мы – братья и сёстры во Христе Иисусе.