Краевский в Украине: миссия милосердия

Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский прибыл в Украину с гуманитарной миссией. В рамках своей десятой поездки он доставил четыре автомобиля скорой помощи, пожертвованных Папой Франциском. Три из них были переданы в Запорожье, одна — в Харьков.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В Запорожье, на площади перед сокафедральным собором Бога Отца милосердного Кардинал Конрад Краевский лично присоединился к раздаче гуманитарной помощи, работая наравне с волонтёрами. Около тысячи человек выстроились в очередь уже к пяти утра, чтобы получить продукты: хлеб, мясные консервы, горячие супы.

Вместе с иерархом раздавали еду и францисканцы из Третьего ордена, которые ежедневно помогают местному населению. Как отметил кардинал в беседе с Vatican News, «три или четыре раза в неделю они раздают продукты первой необходимости, но это говорит о том, что люди голодают, в этом регионе, охваченном войной, царит бедность».

Машины прибыли в Запорожье и Харьков после четырёх дней пути. Вместе с кардиналом Краевским их привезли двое украинских священников, и вспомогательный епископ Харьковско-Запорожский Ян Собило. По словам Краевского, его миссия — оставаться рядом с теми, кто страдает, передавая поддержку и утешение от имени Папы.