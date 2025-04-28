Конклав начнётся в среду 7 мая

Утром 28 апреля на V Всеобщей конгрегации в Ватикане кардиналы определили дату начала конклава: он откроется в среду 7 мая.

Vatican News

В работе конгрегации участвовали более 180 иерархов, среди которых – чуть более ста с правом голоса на конклаве. Около двадцати выступлений было посвящено положению Церкви, её отношениям с современным миром, основным вызовам и тем качествам, какими должен обладать новый Папа для достойного ответа на них.

Путём жеребьевки были избраны три кардинала для помощи камерленго в управлении текущими делами в подготовке к конклаву: Рейнхард Маркс (повторно), Луис Антонио Тагле и Доминик Мамберти.

Следующая Всеобщая конгрегация запланирована на утро 29 апреля. Духовное наставление её участникам предложит аббат базилики Св. Павла вне Стен о. Донато Ольяри.