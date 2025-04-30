Кардиналы-избиратели: новшества и отступления от правил

Кто будет выбирать Папу Франциска и кто может стать следующим преемником святого апостола Петра?

Ольга Сакун - Град Ватикан

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На конклав, который начнется 7 мая, созваны 53 кардинала из Европы, 37 американцев, 23 азиата, 18 африканцев и 4 кардинала из Океании. Самый молодой из кардиналов-избирателей – 45-летний украинец из Австралии Николай Бычок, а самый пожилой – 79-летний Карлос Озоро Сьерра из Испании. Впервые в Сикстинской капелле 15 наций будут представлены местными кардиналами, в частности, Гаити, Кабо-Верде, Папуа – Новая Гвинея, Швеция, Люксембург, Южный Судан.

Согласно апостольской конституции Universi Dominici Gregis, Преемника Петра могут избирать кардиналы, которым на день смерти Папы или на дату, когда Апостольский Престол становится вакантным, не исполнилось 80 лет. В настоящий момент всего в Коллегии кардиналов 252 иерарха, из них 135 избирателей (не считая кардинала Беччу). Несмотря на то, что Universi Dominici Gregis в 33 параграфе устанавливает максимальное число кардиналов-избирателей – 120, - последующие параграфы уточняют, что никто из имеющих право не может быть исключен из конклава. Число кардиналов-избирателей превышало 120 уже четырежды, однако на обоих конклавах, проходивших в соответствии с нормами апостольской конституции, Папу избирали 117 кардиналов. За понтификат Папы Франциска все десять консисторий по возведению в сан кардиналов привели к отступлению от нормы. Как заявила Коллегия кардиналов 30 апреля, Папа Франциск, осуществляя свою верховную власть, освободил от соблюдения этой нормы, поэтому все кардиналы, в соответствии с 36 параграфом Universi Dominici Gregis, получили право избирать Римского Папу.

В том же заявлении Коллегия кардиналов приняла к сведению решение кардинала Беччу не принимать участия в избрании Папы, чтобы «способствовать единству и спокойствию конклава». «Коллегия кардиналов с одобрением отнеслась к его жесту, выражая надежду, что компетентные органы юстиции смогут окончательно прояснить все факты».