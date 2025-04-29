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Всеобщая конгрегация кардиналов (Ватикан, апрель 2025 г.) Всеобщая конгрегация кардиналов (Ватикан, апрель 2025 г.)  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
Ватикан

Кардинал Беччу не будет участвовать в конклаве

Кардинал Джованни Анджело Беччу не будет принимать участие в конклаве, который откроется вечером в среду 7 мая.

Vatican News

Комментируя своё решение, сардинский иерарх заявил:

«Радея о благе Церкви, которой я служил и намерен служить впредь с верностью и любовью, а также стремясь внести вклад в единство и согласие конклава, я решил подчиниться – как и прежде – воле Папы Франциска и не участвовать в конклаве, оставаясь при этом убеждённым в своей невиновности».

29 апреля 2025, 12:23
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