Кардинал Беччу не будет участвовать в конклаве

Кардинал Джованни Анджело Беччу не будет принимать участие в конклаве, который откроется вечером в среду 7 мая.

Vatican News

Комментируя своё решение, сардинский иерарх заявил:

«Радея о благе Церкви, которой я служил и намерен служить впредь с верностью и любовью, а также стремясь внести вклад в единство и согласие конклава, я решил подчиниться – как и прежде – воле Папы Франциска и не участвовать в конклаве, оставаясь при этом убеждённым в своей невиновности».