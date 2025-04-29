Кардинал Беччу не будет участвовать в конклаве
Кардинал Джованни Анджело Беччу не будет принимать участие в конклаве, который откроется вечером в среду 7 мая.
Vatican News
Комментируя своё решение, сардинский иерарх заявил:
«Радея о благе Церкви, которой я служил и намерен служить впредь с верностью и любовью, а также стремясь внести вклад в единство и согласие конклава, я решил подчиниться – как и прежде – воле Папы Франциска и не участвовать в конклаве, оставаясь при этом убеждённым в своей невиновности».
29 апреля 2025, 12:23