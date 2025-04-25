Каким будет захоронение Папы Франциска

Подготовка погребальной ниши для Папы Франциска в соборе Санта-Мария-Маджоре

Архипресвитер-коадъютор Либерианской базилики (Санта-Мария-Маджоре) кардинал Роландас Макрицкас поделился подробностями захоронения Папы Франциска.

Ольга Сакун - Град Ватикан

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Гробница новопреставленного Святейшего Отца сделана из лигурийского мрамора, происходящего из земли предков Папы Франциска. Согласно пожеланию Папы, на гробнице будет одна только надпись – Franciscus – и изображение его наперсного креста.

Захоронение подготовлено в нише бокового нефа между капеллой Папы Павла V (часовней Salus Populi Romani) и капеллой Сфорца. Папа Франциск будет покоиться рядом с алтарём святого Франциска Ассизского.