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Подготовка погребальной ниши для Папы Франциска в соборе Санта-Мария-Маджоре Подготовка погребальной ниши для Папы Франциска в соборе Санта-Мария-Маджоре 
Ватикан

Каким будет захоронение Папы Франциска

Архипресвитер-коадъютор Либерианской базилики (Санта-Мария-Маджоре) кардинал Роландас Макрицкас поделился подробностями захоронения Папы Франциска.

Ольга Сакун - Град Ватикан  

Гробница новопреставленного Святейшего Отца сделана из лигурийского мрамора, происходящего из земли предков Папы Франциска. Согласно пожеланию Папы, на гробнице будет одна только надпись – Franciscus – и изображение его наперсного креста.

Захоронение подготовлено в нише бокового нефа между капеллой Папы Павла V (часовней Salus Populi Romani) и капеллой Сфорца. Папа Франциск будет покоиться рядом с алтарём святого Франциска Ассизского.

25 апреля 2025, 11:30
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