Каким будет захоронение Папы Франциска
Архипресвитер-коадъютор Либерианской базилики (Санта-Мария-Маджоре) кардинал Роландас Макрицкас поделился подробностями захоронения Папы Франциска.
Ольга Сакун - Град Ватикан
Гробница новопреставленного Святейшего Отца сделана из лигурийского мрамора, происходящего из земли предков Папы Франциска. Согласно пожеланию Папы, на гробнице будет одна только надпись – Franciscus – и изображение его наперсного креста.
Захоронение подготовлено в нише бокового нефа между капеллой Папы Павла V (часовней Salus Populi Romani) и капеллой Сфорца. Папа Франциск будет покоиться рядом с алтарём святого Франциска Ассизского.
25 апреля 2025, 11:30