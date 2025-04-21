Изменения в программе Юбилея подростков

В связи с кончиной Святейшего Отца Франциска канонизация блаженного Карла Акутиса, запланированная на 27 апреля, второе воскресенье Пасхи, не состоится.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В информационном сообщении Департамента евангелизации отмечается, что Юбилей подростков в целом пройдет согласно предварительной программе: состоится молитва Via Lucis 25 апреля, на площадях Рима пройдут «Диалоги с городом» в субботу 26 апреля. Паломничества к Святым вратам и Святая Месса также будут проходит по заранее намеченной программе. На данный момент аннулирован обряд причисления Карло Акутиса к лику святых, который был предусмотрен в рамках Юбилея подростков, а также музыкальный фестиваль, который должен был собрать юных паломников в субботу в пять часов пополудни в римском Circo Massimo.