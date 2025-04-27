С Папой Франциском в общей мечте о лучшем мире

В день прощания с Папой Франциском многие люди разных судеб и положений испытали редкое чувство единства в общей мечте о лучшем мире.

Паоло Руффини

Все люди: на площади Святого Петра были действительно все. Площадь была так полна, что больше не могла никого вместить. Люди стояли на улице Виа делла Кончилиационе, заполняли все окрестные переулки, выстроились вдоль пути к базилике Санта-Мария-Маджоре. Там были «все, все, все». Именно эти слова так часто повторял Папа Франциск, – от Всемирного дня молодёжи до своего последнего приветствия в день Воскресения Господня: «Светлой всем Пасхи!».

Там были старики и дети, даже младенцы, которых родители принесли, чтобы они стали свидетелями столь великого часа. Там было неисчислимое множество подростков, словно чья-то невидимая рука призвала их принять эстафету веры из рук Папы, который умел говорить на их языке. Он просил их дерзновенно верить, надеяться, мечтать, доказывать, что возможно жить в мире и шаг за шагом созидать лучший мир. И они убедились, увидели своими глазами, что надежда, которая привела их сюда, на празднование их Юбилея, сильнее смерти.

Там было множество священников, сослуживших литургию. Были епископы, кардиналы, крещёные миряне, укреплявшие друг друга в вере. Там были сильные мира сего, были богатые и бедные, пришедшие проститься с Папой Франциском и задуматься о грядущем. Были неверующие, были представители других религий. Были друзья и были недруги.

Все внимали назиданию св. Петра: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех».

Все вспоминали – слушая проповедь кардинала Ре – наставления Папы Франциска о мире, о войне, которая всегда является поражением, о братстве, которое мы так часто отвергаем. О том, что никто не спасается в одиночку. О Церкви – полевом госпитале, доме с распахнутыми для всех дверями.

Там были все, действительно все. Как во время пандемии, когда та же площадь Св. Петра была заполнена лишь присутствием Папы Франциска, весь мир был связан по всем каналам коммуникации. Под безоблачным небом таинственным образом открывался простой секрет общения, которое объединяет весь род человеческий, Народ Божий, в одном объятии. Это объятие возможно, более того, оно реально. Это объятие стало зримым для всех. Словно великое перемирие было даровано на один-единственный день. День праздника, когда тайны Святого Розария становятся славными. День, когда скорбь оборачивается песней, когда одновременно празднуют и смерть, и жизнь, – смерть и воскресение.

Именно это и означали стихийные аплодисменты, когда был поднят гроб: это было, скорее, «до встречи», чем «прощай». Поручение, которое касается всех нас: всех без исключения.