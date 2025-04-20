20-летие кончины св. Иоанна Павла II. Месса в Ватикане

Вечером 2 апреля в Ватиканской базилике состоялась торжественная Месса, посвящённая 20-й годовщине смерти св. Иоанна Павла II. Богослужение возглавил госсекретарь кардинал Пьетро Паролин в сослужении многочисленного духовенства, включая кардинала Дзивиша, бывшего личного секретаря Папы Войтылы. На литургии присутствовали тысячи верующих, а также государственные деятели, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В начале Мессы кардинал Станислав Дзивиш выразил уверенность, что Папа Войтыла «сейчас взирает на нас с небес, поддерживая всю Церковь в её странствии к вечным обителям». Иерарх также напомнил о духовном участии в этой Мессе Папы Франциска и призвал молиться о его выздоровлении, дабы Господь даровал ему силы вести Церковь в юбилейное время надежды.

В своей проповеди кардинал Паролин подчеркнул духовную силу Иоанна Павла II, его незыблемую веру и преданность миссии. Он напомнил о последних днях Папы Войтылы: когда тот, ослабленный болезнью, обнимал крест в своей часовне, следя за Крестным путём в Колизее, о его безмолвном благословении из окна Апостольского дворца на Пасху и молитвенной тишине, в какой весь мир ожидал его отхода ко Господу. «Мы помним его последнее появление у окна, когда он хотел говорить, но не смог – и всё же его молчание стало красноречивым свидетельством».

Однако главное наследие Иоанна Павла II – не смерть, а жизнь в постоянном пребывании пред лицом Живого Бога. Кардинал напомнил слова польского кардинала Стефана Вышинского, предсказавшего миссию Иоанна Павла II: ввести Церковь в третье тысячелетие. И Папа осуществил её с удивительной энергией и самоотверженностью, совершив 104 апостольских путешествия, неустанно распахивая двери братскому диалогу между народами и религиями.

Святая Месса в Ватикане (2 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Особое место в проповеди Паролина заняло воспоминание о Великом юбилее 2000 года – событии, которое Папа Войтыла считал кульминацией своего понтификата. В этот исторический момент польский Папа призвал верующих «отплыть на глубину» (Duc in altum), всецело вверяя грядущее Церкви милосердному Христу.

Святой Иоанн Павел II был голосом мира, неустанным защитником человеческого достоинства. Кардинал напомнил о его настойчивых призывах к прекращению войн, дипломатических усилиях и страстных увещеваниях, которые нередко оставались неуслышанными, но никогда не теряли силы. «Мы вспоминаем его служение миру с благодарностью и восхищением», – подчеркнул госсекретарь.

Святая Месса в Ватикане (2 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Завершая литургию, иерарх повторил слова, сказанные двадцать лет назад на похоронах Иоанна Павла II: «Благослови нас, святой Отче! Благослови эту Церковь-странницу, это человечество в его поисках надежды и призвания. Пусть оно вновь обретёт милосердие и любовь Божию».