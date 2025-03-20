Св. Престол в ОБСЕ: роль массмедиа в конфликтах

Глава Постоянной миссии Святейшего Престола при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе монсеньор Ричард Гира выступил с докладом на Первой дополнительной встрече по человеческому измерению, посвященной роли массмедиа в конфликтах и гуманитарных кризисах. Встреча была организована финским президиумом ОБСЕ, Представительством по свободе СМИ и Офисом демократических институтов и прав человека.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В своем выступлении ватиканский прелат ссылался на Катехизис Католической Церкви и на Послание Папы Франциска по случаю 59-го Всемирного дня социальных коммуникаций, который будет отмечаться в этом году. Монсеньор Гира подчеркнул: в наше время, охарактеризованное дезинформацией и поляризацией, «немногие центры власти беспрецедентно контролируют массу данных и сведений». В этих условиях Апостольский Престол твердо отстаивает принципы, которыми должны руководствоваться журналисты и СМИ в виду общего блага, предоставляя тщательную, объективную и уравновешенную информацию. Массмедиа незаменимы для информирования международного сообщества и для того, чтобы политики принимали ответственные и взвешенные решения.

«Жизненно важная роль журналистов еще отчетливее видна во время конфликтов», - подчеркнул далее монсеньор Ричард Гира, упомянув о репортажах из мест, где официальные источники информации недоступны. В этих ситуациях особое значение имеет рассказ о глубоких человеческих страданиях, которые неизбежно приносит война. В то же самое время, добавил прелат, важны не только передаваемые факты, но и подход к их изложению: «Это играет решающую роль в контекстах, где языковые, культурные, национальные или религиозные разделения усиливают напряженность».

Представитель Ватикана в ОБСЕ обратил внимание собравшихся на призыв Папы Франциска к журналистам: быть свидетелями и созидателями неагрессивной коммуникации, содействовать культуре заботы, строить мосты и, наоборот, низвергать видимые и невидимые барьеры наше й эпохи.