Старение как коллективная ответственность

24 марта в Ватикане под эгидой Папской академии защиты жизни прошел «Саммит по долголетию: бросить вызов времени». Международная встреча с участием ученых мирового масштаба и мировых лидеров была посвящена научным аспектам старения.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Тема позитивного старения – в центре моих интересов», - отметил на пресс-конференции, представляющей темы саммита, президент Папской академии монсеньор Винченцо Палья, добавив, что это объясняется вовсе не его возрастом, а тем, что «хорошая старость – это лакмусовая бумажка уровня цивилизованности нации». «Долголетие, - подчеркнул прелат, - нельзя рассматривать лишь как биологическую веху, но как возможность для раскрытия ценности пожилых людей в общественном контексте. Старики – не бремя для общества, а драгоценный ресурс». Как не раз утверждал Папа Франциск, «у народа, не заботящегося о стариках, нет будущего». В этом контексте основным вызовом становится равноправный доступ к научным достижениям: открытия в сфере биомедицины не могут оставаться привилегией немногих, но призваны стать инструментом для повышения качества жизни для всех, независимо от общественно-экономического статуса: «Цель – не просто жить дольше, но жить лучше, предотвращая дегенеративные патологии и обеспечивая каждому здоровье и достойное старение. Долголетие, таким образом, - это не только вопрос науки, но и права, солидарности и коллективной ответственности».

Президент оргкомитета саммита священник Альберто Каррара в свою очередь говорил о шести опорах для здоровья мозга: это питание, движение, сон, когнитивная стимуляция, управление стрессом и социальные связи. Здоровье мозга – настоящий двигатель для здорового долголетия, поэтому подход к нему должен быть системным. В своем докладе на саммите Каррара подчеркнул роль музыки, искусства и сенсорного опыта для сохранения когнитивного здоровья, показывая, каким образом можно питать и стимулировать мозговую деятельность.

Нейрохирург профессор Джулио Майра рассмотрел вопрос гендерных различий при старении мозга. Мужчины и женщины не стареют одинаково, но наука нередко пренебрегает этой разницей, что негативно отражается на профилактике и терапии патологий. Это проф. Майра объясняет и тем, что в доклинических исследованиях раньше использовались только самцы животных: по словам нейрохирурга, это привело к ограниченной эффективности некоторых препаратов для женщин.

Нобелевский лауреат по химии профессор Венкатраман Рамакришнан посвятил свое выступление рибосомам, «молекулярным фабрикам» по производству незаменимых для жизни белков. Если бы можно было добиться сохранения их функций, то можно было бы не только «бороться со старением», но и предотвращать хронические патологии и улучшить качество жизни в преклонные годы.

Биохимик, специалист по стволовым клеткам и регенеративной медицине профессор Хуан Карлос Испишуа Бельмонте, отметил, что «старение не является неизбежной участью, - это научная грань для новых открытий». На ватиканском саммите Бельмонте рассказал, как факторы молекулярного перепрограммирования, открытые лауреатом Нобелевской премии Яманакой, могут совершить настоящий переворот в продолжительности и качестве жизни человека. Эпигенетические манипуляции могут сделать обратимым процесс угасания функций человеческих тканей и органов, открывая новые возможности в профилактике и лечении связанных со старостью патологий. Бельмонте также обратил внимание участников саммита на то, чему наука может научиться благодаря долгожителям из животного мира.