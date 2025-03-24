Служба Папских милостей: «Утро здоровья для самых уязвимых»
Vatican News
С 9 до 12 часов утра команда врачей провела осмотры около 500 человек, включая детей. Две машины скорой помощи Государства Города Ватикана и специалисты разных направлений – дерматологи, офтальмологи, стоматологи, отоларингологи, гастроэнтерологи и инфекционисты – посвятили три часа приёму пациентов в рамках инициативы «Утро здоровья для самых уязвимых».
Акция была организована Службой Папских милостей в сотрудничестве с приходом Свв. Мария и Семьи мучеников. Этот храм расположен в районе Романьина, там же, где и многоэтажка Selam Palace. Несмотря на плачевное состояние жилой комплекс возле римской кольцевой автодороги стал пристанищем для беженцев.
Апостольский элемозинарий кардинал Краевский неоднократно навещал обитателей Selam Palace, заселивших его в 2006 году: вместе со своими помощниками иерарх привозил гуманитарную помощь – продуктовые пакеты и предметы первой необходимости тем, кто живёт здесь в крайне сложных условиях.