Служба Папских милостей: «Утро здоровья для самых уязвимых»

В воскресенье 23 марта кардинал Конрад Краевский организовал медицинскую акцию для жителей Selam Palace – «невидимого города» просителей убежища в Риме. В семиэтажном здании на юго-востоке столицы проживают сотни человек, в основном выходцы из стран Африканского Рога, многие из которых не имеют доступа к медицинской помощи.

Vatican News

С 9 до 12 часов утра команда врачей провела осмотры около 500 человек, включая детей. Две машины скорой помощи Государства Города Ватикана и специалисты разных направлений – дерматологи, офтальмологи, стоматологи, отоларингологи, гастроэнтерологи и инфекционисты – посвятили три часа приёму пациентов в рамках инициативы «Утро здоровья для самых уязвимых».

Медицинские осмотры в Selam Palace

Акция была организована Службой Папских милостей в сотрудничестве с приходом Свв. Мария и Семьи мучеников. Этот храм расположен в районе Романьина, там же, где и многоэтажка Selam Palace. Несмотря на плачевное состояние жилой комплекс возле римской кольцевой автодороги стал пристанищем для беженцев.

Машины скорой помощи Святейшего Престола

Апостольский элемозинарий кардинал Краевский неоднократно навещал обитателей Selam Palace, заселивших его в 2006 году: вместе со своими помощниками иерарх привозил гуманитарную помощь – продуктовые пакеты и предметы первой необходимости тем, кто живёт здесь в крайне сложных условиях.