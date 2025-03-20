Рим: обновлённое отделение неотложной помощи на острове

19 марта в Риме состоялось открытие обновлённого и расширенного отделения неотложной помощи больницы Isola Tiberina - Gemelli Isola: его площадь увеличилась с 450 до 700 квадратных метров и теперь учитывает различные виды экстренной помощи, в том числе маршрут для акушерско-гинекологических случаев.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В рамках обновления были модернизированы помещения радиологической диагностики и улучшена система транспортной доступности, что обеспечит более оперативный и безопасный доступ для машин скорой помощи. Особое внимание уделено социальной ответственности: в больнице открыта «колыбель жизни» — безопасное место, доступное с улицы, где матери в сложной жизненной ситуации могут анонимно оставить младенца, обеспечив его безопасность и медицинский уход. В структуре появились новые помещения: четыре смотровых кабинета, четыре койко-места и восемь мест в палате временного пребывания.

Больница, сменившая управление в сентябре 2022 года, объединяет опыт, навыки и традиции медицинских учреждений Fatebenefratelli и «Джемелли». Новое отделение неотложной помощи оснащено оборудованием последнего поколения, полностью обновлённой зоной интенсивного наблюдения (Obi). Всё это позволит ещё лучше справляться с задачами, включая повышенную нагрузку во время Юбилея 2025 года. Проект стал частью широкой программы модернизации и потребовал инвестиций в размере шести миллионов евро.

Принимая ежегодно более 31 тысячи пациентов и обслуживая свыше 15 машин скорой помощи в день, новое отделение теперь способно ещё эффективнее отвечать на потребности населения. «Этот проект – результат большой командной работы и твёрдой приверженности инновациям и гостеприимству», – подчеркнул генеральный директор больницы Даниеле Пьячентини. По его словам, улучшенные условия работы позволят врачам, медсёстрам, акушеркам, техническим специалистам и вспомогательному персоналу эффективно выполнять свою миссию, предлагая профессиональный и своевременный уход за пациентами.