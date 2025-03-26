Паролин: защита прав человека и проблемы долголетия

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выразил обеспокоенность в связи с систематическими нарушениями международного гуманитарного права.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

На полях конференции, организованной по инициативе Папской академии защиты жизни в римском патристическом институте «Аугустинианум», – «Vatican Longevity Summit: бросить вызов времени», – иерарх подчеркнул недопустимость бомбардировок мирного населения и нападений на гуманитарных работников, отметив, что такие действия прямо противоречат нормам права.

Иерарх напомнил о вспышке насилия, вновь охватившей сектор Газа, на которое Папа Франциск отреагировал в своем обращении по случаю богородичной молитвы «Ангел Господень» 25 марта.

Кардинал Паролин выразил особую обеспокоенность сложной ситуацией, в которой оказались гуманитарные организации, в частности Международный комитет Красного Креста.

Госсекретарь также прокомментировал состояние здоровья Папы Франциска после его выписки из больницы «Джемелли». Он отметил, что для восстановления и покоя Святейшему Отцу необходимо время. В ближайшие дни график будет ограничен, и Папе будут представлены только самые важные вопросы. При этом, несмотря на ограниченный график, Папа будет продолжать работать, а по мере восстановления вернётся к нормальному режиму.

Кардинал Паролин затронул проблему долголетия, назвав её одной из центральных для нашего времени. Он отметил, что она касается не только медицины, но и экономики, социальных и этических аспектов. «Мы живём в эпоху, когда ограничения и немощи часто отрицаются, как если бы старость была проблемой, которую нужно скрывать. Но жизнь – это дар, и она сохраняет свою ценность на всех этапах», – подчеркнул иерарх.

Госсекретарь отметил значимость научных исследований, направленных на улучшение качества жизни, и подчеркнул, что долголетие не может быть привилегией для ограниченного круга людей. Паролин напомнил, что Папа Франциск регулярно призывает к социальной справедливости в вопросах долголетия, что является основой для справедливого общества.

Кардинал Паролин выразил убежденность, что отношения между поколениями имеют решающее значение для создания устойчивого общества, в котором солидарность между молодыми и пожилыми людьми способствует преодолению индивидуализма.