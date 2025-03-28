Паролин призвал к справедливому и прочному миру в Украине

27 марта госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паролин принял участие в образовательном семинаре «Кафедра странноприимства», который в третий раз проходит в городе Сакрофано, недалеко от Рима. Накануне мероприятия в беседе с журналистами он затронул вопросы международной повестки, путей миротворчества, проблем миграции и состояния здоровья Папы Франциска.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам кардинала, после курса терапии Святейшему Отцу требуются отдых и время на восстановление, при этом он остаётся в постоянном тесном контакте с Церковью и верующими.

Комментируя недавние резкие высказывания Дональда Трампа в адрес европейцев, госсекретарь подчеркнул важность сдержанности в публичных заявлениях. Он напомнил о необходимости «разоружить слова», чтобы избежать эскалации напряжённости и предотвратить конфликты. В условиях глобальной нестабильности особенно важно воздерживаться от языка вражды, выбирая мудрые слова, способствующие диалогу и взаимопониманию.

Затронув ситуацию в Украине, иерарх выразил надежду, что встречи на высоком уровне приведут к положительным результатам:

«Важно договариваться без предварительных условий, чтобы найти точки согласия, достичь перемирия, провести настоящие переговоры, а затем прийти к прочному и справедливому миру, на который мы все надеемся и которого, я полагаю, хотят и сами стороны».

Аналогичный подход необходим и для разрешения конфликта в Газе: временное прекращение огня могло бы стать основой для долгосрочного урегулирования. Обе стороны должны проявить сдержанность и стремиться к мирному решению без применения оружия.

Выступление кардинала Паролина на семинаре «Кафедра странноприимства» (Сакрофано, 27 марта 2025 г.) (ANSA)

Осудив наращивание вооружений, кардинал вновь напомнил об аморальности обладания ядерным оружием и его катастрофических последствиях. По его словам, мир разрушается из-за утраты доверия между государствами, что приводит к новым конфликтам. Прочные международные отношения возможны лишь при соблюдении общепринятых норм, однако существующие международные структуры не всегда соответствуют современной реальности. Их реформирование, считает кардинал, необходимо для эффективного реагирования на глобальные проблемы. Важно, чтобы мировые лидеры искренне стремились к обновлению этих институтов, а не выбирали путь разобщения.

Особое внимание кардинал уделил роли СМИ в распространении идей мира и диалога, подчеркнув ответственность христиан за поддержание этих тем в общественном дискурсе.

Образовательный семинар «Кафедра странноприимства» (Сакрофано, 27 марта 2025 г.)

Коснувшись вопроса миграции, Паролин отметил противоречивое отношение Европы к этому явлению. С одной стороны, континент нуждается в притоке рабочей силы, с другой – распространены страхи перед мигрантами: многие воспринимают их как угрозу, а не как братьев и сестёр, которые ищут защиты. Особую тревогу вызывает отток христиан с Ближнего Востока. Их исчезновение не только обедняет религиозное и культурное разнообразие региона, но и ослабляет диалог внутри местных сообществ. Кардинал отметил, что уход христиан из колыбели христианства может усилить радикализм и обострить конфликты.