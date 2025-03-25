Папа назначил нунция в Беларуси

В Беларуси новый нунций, сицилиец из епархии Пьяна-дельи-Албанези, итальянской епархии для католиков византийского обряда.

Святейший Отец назначил апостольским нунцием в Беларуси монсеньора Иньяцио Чеффалиа, советника нунциатуры, одновременно возводя его на титулярную архиепископскую кафедру Фьорентино.

Его Преосвященство монсеньор Иньяцио Чеффалеа (Итало-албанская Католическая Церковь) родился в Палермо 28 апреля 1975 года; был рукоположён во священники 6 августа 2003 года и инкардинирован в епархию Пьяна-дельи-Албанези. Окончил университет по специальности «каноническое право». Поступил на дипломатическую службу Св. Престола 1 июля 2006 года; трудился в апостольских нунциатурах в Эквадоре, Таиланде, в Постоянной миссии Совета Европы в Страсбурге, а Отделе по связям с государствами и международными организациями Госсекретариата и в Венесуэле.

Монсеньор Чеффалиа владеет албанским, французским, английским и испанским языками.