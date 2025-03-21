Музыкальный трибьют Эннио Морриконе в сердце Рима

30 марта в 16 часов в римской церкви Святых Амвросия и Карла на улице Виа дель Корсо состоится концерт, посвящённый памяти Эннио Морриконе. Это пятое мероприятие из цикла «Юбилей как культура», организованного ватиканским Департаментом евангелизации.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Оркестр Roma Sinfonietta, совместно с Новым лирико-симфоническим хором Рима и хором «Клаудио Казини» столичного университета Тор Вергата, исполнит сакральные произведения итальянского композитора, одного из самых влиятельных в истории.

Организаторы подчёркивают: хотя духовный репертуар Морриконе относительно невелик, он отражает необыкновенную способность маэстро сочетать традиции и новаторство. «Его сакральные произведения преодолевают границы музыкального языка, приближаясь к священному с уникальной выразительной силой и духовной глубиной, – отмечается в анонсе мероприятия. – Его музыка отражает собственное видение мира, которое выходит за рамки традиционных форм, обращаясь к сакральному как к глубокой потребности в смысле». Этот подход отражён и в его самых известных духовных произведениях, которые будут представлены слушателям.

В программе концерта – Missa Papae Francisci, написанная к 200-летию реорганизации Общества Иисусова. В ней Морриконе соединяет итальянскую музыкальную традицию с собственным восприятием; по словам организаторов, это произведение «воплощает диалог между священным и мирским». Также прозвучат Via Crucis (1990-е), Ave Maria Coelorum (1995) и Cantata Narrazione (2003), каждая из которых отражает поиски духовности и смысла.

Одним из центральных элементов программы станет знаменитая Ave Maria Guaranì из фильма Ролана Жоффе «Миссия» (1986), в которой Морриконе сплетает элементы религиозной музыки с кинематографической выразительностью.

Вход на концерт свободный, но количество мест ограничено.