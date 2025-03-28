Госсекретарь Ватикана напомнил епископам Европы об их миссии

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выступил на пленарной ассамблее Комиссии епископатов Евросоюза, которая проходит в Неми близ Рима.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Помимо членов СОМЕСЕ, в собрании епископов и пресвитеров участвовали представители Совета епископских конференций Европы (органа, включающего поместные Церкви не только ЕС, но и всего Старого континента): на встрече присутствовали президент Совета монсеньор Гинтарас Грушас и вице-президент Ладислав Немет, архиепископ Белградский.

Кардинал Паролин особо приветствовал монсеньора Степана Суса и священника Вячеслава Гриневича, которые по просьбе Блаженнейшего Святослава Шевчука были включены в состав ассамблеи в качестве наблюдателей.

Ватиканский иерарх отметил также присутствие преподобного Франк-Дитера Фишбаха, генерального секретаря Конференции европейских Церквей, экуменического органа, с которыми католический епископат Европы поддерживает тесные связи. «Сохранение крепких уз и развитие экуменического диалога с другими Церквами и церковными общинами в Европе незаменимо для плодотворного христианского свидетельства в актуальный исторический момент», - подчеркнул Паролин и выразил радость по поводу предстоящего подписания пересмотренной экуменической хартии, плода экуменического диалога последних лет: она будет подписана в Вильнюсе 27 апреля.

Обращаясь к европейским иерархам, кардинал Паролин напомнил, что одной из основных задач епископов является защита свободы Церкви и вклад в созидание Европы, которой присуща «здоровая светскость, где Бог и кесарь различны, но не противопоставлены». Ссылаясь на прошлогодние европейские выборы, Паролин напомнил иерархам, что они должны продолжать «открытый и искренний диалог со всеми политическими силами в свете евангельского учения, Учительства и социальной доктрины Церкви». «Не должно быть недостатка в наших трудах по защите жизни от момента зачатия до естественной смерти; семьи, основанной на браке между мужчиной и женщиной; свободы родителей воспитывать детей согласно собственным убеждениям; уважения достоинства каждого человека, особенно наиболее уязвимых – молодежи, пожилых, безработных, иммигрантов и просителей убежища», - добавил госсекретарь Ватикана. Необходимо сотрудничать со всеми в виду общего блага, уважая законную автономию в политической сфере, заявил Паролин и констатировал, что сегодня можно наблюдать недостаточное понимание со стороны некоторых политиков-христиан тех ценностей, которые лежат у истоков Евросоюза. Поэтому поместные епископаты должны уделять больше внимания просвещению христиан, задействованных в политике.

В своем докладе кардинал Пьетро Паролин акцентировал внимание на Украине: «Вот уже три года Европу раздирает кровавый конфликт, вызванный нападением на Украину со стороны России: он оставляет тысячи погибших и раненых и вынуждает такое же количество людей бежать в поисках убежища в Евросоюзе». В этом контексте, добавил кардинал, долг европейских епископов – «быть рядом с украинским народом, подвергшимся несправедливой агрессии, помогать ему по мере возможностей каждого и призывать воюющие стороны и все мировое сообщество прилагать усилия для быстрого и справедливого решения».

Еврокомиссия назвала своим приоритетом конкурентоспособность и защиту, сказал далее кардинал Паролин и выразил надежду, что «новые трансатлантические отношения станут шансом для роста коллективного понимания роли и ответственности Европы в мире, без уступок логике защиты и одного лишь перевооружения, предвестника новой изоляции и новых конфликтов». «Для нас, христиан, есть только одна человеческая семья, и все мы – братья и сестры», - подчеркнул кардинал Паролин и процитировал святого Иоанна Павла II, призывая епископов Старого континента следовать «призванию Европы к братству и солидарности всех составляющих ее народов от Атлантики до Урала».